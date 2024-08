A- A+

olimpíadas Eduardo Rodrigues marca 13s22 e avança às semifinais do 110m com barreiras em Paris-2024 Os outros brasileiros que competiram na manhã deste domingo (4) no Stade de France não conseguiram avançar

Eduardo Rodrigues ficou em terceiro lugar em sua série nas eliminatórias dos 110m com barreiras, com 13s22, neste domingo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e se classificou para as semifinais da prova, marcadas para quarta-feira.

O outro brasileiro da prova, Rafael Pereira, conseguiu seu melhor tempo na temporada, com 13s47, e vai disputar a repescagem, na terça-feira.



Os demais brasileiros que competiram na manhã deste domingo no Stade de France não conseguiram avançar. Nos 3.000m com obstáculos, Tatiane Raquel da Silva fez seu melhor tempo na temporada, 9min33s96, mas ficou na 10ª posição na terceira e última série das eliminatórias.

Apenas as cinco primeiras de cada série se classificaram para a final da prova.



Ana Carolina Azevedo fez 23s37 nos 200m e disputa a primeira série da repescagem da prova nesta segunda-feira, a partir das 7h50 (de Brasília). Chayenne da Silva também está na repescagem dos 400m com barreiras. Ela marcou 56s52 na primeira série da prova e volta à pista nesta segunda-feira, a partir das 5h50 (de Brasília).



No salto em distância, Lucas Marcelino dos Santos queimou suas três tentativas e ficou sem marca nas eliminatórias. O brasileiro precisaria ficar entre os 12 melhores para avançar à disputa de medalha.

