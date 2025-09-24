Qua, 24 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CLASSE AU2

Eduardo Schaus conquista prata no Mundial de escalada paralímpica

Competição está sendo disputada em Seul, na Coreia do Sul

Reportar Erro
Eduardo Schaus Eduardo Schaus  - Foto: Aline Machado/CBEscalada

O brasileiro Eduardo Schaus conquistou, nesta quarta-feira (24), a medalha de prata na classe AU2 (atletas com comprometimento nos membros superiores) do Mundial de escalada paralímpica que está sendo disputado em Seul (Coreia do Sul).

O atleta paranaense, que é tricampeão brasileiro (2025, 2024 e 2022), subiu ao pódio após alcançar a agarra 33+ (quando o atleta ultrapassa a agarra 33 e inicia o movimento para a próxima). Eduardo ficou atrás apenas do alemão Kevin Bartke (35+).

Leia também

• Bicampeão mundial, parasurfista tem desafio inédito em Pernambuco

• Segundo Festival Paralímpico do ano quer reunir mais de 20 mil jovens

Na competição disputada em Seul desde o último sábado (20), o Brasil ainda tem chance de conquistar uma medalha com a paulista Marina Dias, campeã mundial em 2023 pela classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter