Edwards ofusca LeBron e Doncic, Lakers perdem mais uma e ficam perto da eliminação na NBA

Um dos times mais badalados da NBA, o Los Angeles Lakers se aproximou de uma queda precoce nos playoffs da NBA, na noite deste domingo (27). O time de LeBron James e Luka Doncic foi superado pelo Minnesota Timberwolves por 116 a 113, fora de casa, e agora está a apenas uma derrota da eliminação ainda na primeira rodada (equivalente às quartas de final) dos playoffs.



O resultado fez o time de Minnesota ampliar a vantagem na série melhor de sete jogos, por 3 a 1. Assim, os Timberwolves já poderão encerrar o confronto e avançar à semifinal da Conferência Oeste na quarta-feira (30), quando os Lakers voltarão a jogar em casa, na Califórnia.



Surpreendentemente, Anthony Edwards foi o nome da partida, ofuscando LeBron e Doncic, que voltava de um problema físico. O astro dos Timberwolves foi o cestinha da partida, com 43 pontos, além de nove rebotes e seis assistências.

Pelos Lakers, Doncic anotou 38 pontos enquanto LeBron se aproximou de um "triple-double", com 27 pontos, 12 rebotes e oito assistências.



A derrota deixa os Lakers em situação delicada no confronto, precisando de uma virada quase histórica para avançar nos playoffs. "Ainda não perdemos nada", disse Doncic. "Ainda é a primeira de quatro vitórias, e só temos que continuar acreditando."





Pela Conferência Leste, o jogo mais quente envolveu o Detroit Pistons e o New York Knicks, que venceu por 94 a 93, fora de casa. A equipe de Nova York lidera a série por 3 a 1, a apenas uma vitória da classificação às semifinais. A partida foi marcada por trocas de provocações e uma discussão entre Tobias Harris e Karl-Anthony Towns.



A partida, decidida nos instantes finais, contou com arremessos decisivos no último quarto, em partida na qual Jalen Brunson brilhou e também deu um susto na torcida. Ele foi o cestinha do confronto, com 32 pontos, e ainda anotou um "double-double", com suas 11 assistências.

