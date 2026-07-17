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FUTEBOL Efeito Copa do Mundo: 49 bebês foram registrados com nome do atacante Haaland em Pernambuco Sucesso do atacante norueguês também influenciou registros no Peru e reforça tradição de homenagens a ídolos do futebol nos cartórios

Após estrear em Copas do Mundo com atuações decisivas e conquistar ainda mais fãs ao redor do planeta, Erling Haaland também inspirou pais em Pernambuco. Segundo o Registro Nacional de Identificação, 49 recém-nascidos no estado foram registrados com o nome do atacante norueguês.

O fenômeno ocorre devido à consolidação do camisa nove nos últimos anos como um dos principais nomes do futebol mundial, muito por conta da sua capacidade impressionante de marcar gols e quebrar recordes.

Dar aos filhos o nome de grandes craques é uma prática que se repete em diferentes países e atravessa gerações. Além do Brasil, o fenômeno também foi registrado em outros países da América do Sul durante a Copa do Mundo.

No Peru, o Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (Reniec) informou que 468 crianças foram registradas com o nome "Haaland", enquanto outras 91 receberam o nome completo "Erling Haaland". De acordo com o órgão, o aumento foi impulsionado pelo desempenho e pela repercussão do atacante norueguês ao longo do torneio.

Os dados do Reniec também mostram que a admiração por jogadores de futebol não é novidade entre os peruanos. Neymar lidera com folga a lista de homenagens, com 33.809 pessoas registradas com o nome do brasileiro. Na sequência aparecem Yamal (1.241), Cristiano Ronaldo (1.185), Lionel Messi (292) e Kylian Mbappé (238).

No Brasil, não existe um levantamento específico sobre nomes inspirados nos jogadores, mas a plataforma "Nomes no Brasil", do IBGE, permite acompanhar a frequência de mais de 140 mil prenomes registrados no país e mostra como personalidades do esporte também influenciam essa escolha.

Entre os exemplos está Neymar, nome de 2.443 brasileiros. O maior salto nos registros ocorreu entre 2009 e 2010, período em que o atacante se destacou como principal estrela do Santos. Já Messi aparece em 363 registros no país, dos quais 42 pertencem a mulheres.

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