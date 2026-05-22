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Tênis 'Efeito João Fonseca' aumenta popularidade do tênis entre jovens brasileiros João Fonseca, de 19 anos e atual 30º colocado no ranking mundial, disputará a chave principal de Roland Garros, o principal torneio anual em quadras de saibro, pela segunda vez

Com a raquete na mão, Henry entra na quadra. Ele treina todos os dias tendo o brasileiro João Fonseca, que está prestes a competir em Roland Garros, como sua "inspiração".

"Cada vez mais jovens" como Henry Takahashi, de 13 anos, sonham em se tornar tenistas profissionais na terra do futebol, diz à AFP o treinador deles, Juninho Nascimento.

O técnico conta que há um "boom" Fonseca, marcado por um aumento acentuado no número de inscritos em torneios infantis e juvenis.

Hoje, por exemplo, não tem vaga. Há uma lista de espera", acrescenta na Academia da Federação Paulista de Tênis, em São Bernardo do Campo, a 20 km de São Paulo.

João Fonseca, de 19 anos e atual 30º colocado no ranking mundial, disputará a chave principal de Roland Garros, o principal torneio anual em quadras de saibro, pela segunda vez e a competição tem início no domingo, em Paris. O jovem brasileiro fará sua estreia nesse mesmo dia, enfrentando o francês Luka Pavlovic (atual 240º do ranking).

Com seu estilo de jogo agressivo, uma direita potente e muito carisma, o jovem tenista carioca despontou como a grande esperança do tênis brasileiro.

E, além disso, recolocou o país no mapa da elite do tênis masculino.

Em 2025, ao conquistar seus primeiros títulos do circuito da ATP em Buenos Aires e na Basileia, na Suíça, ele se tornou apenas o quinto brasileiro na história do ranking a figurar entre os 25 melhores do mundo. Chegou a alcançar a 24ª posição.

João Fonseca passou a integrar um seleto grupo ao lado de Gustavo Kuerten, o único número 1 do mundo na história do país, além de Thomaz Bellucci, Fernando Meligeni e Thomaz Koch.

Já fazia muito tempo. Guga se aposentou em 2008, Meligeni em 2003 e Koch em 1985.

"Gosto como ele se comporta dentro da quadra, as batidas... Tudo", diz timidamente Henry, que está estudando para obter o diploma do ensino médio online, em meio à sua agenda lotada de treinos.

"O crescimento é uma loucura"

Entre 2024 e 2025, houve um aumento de 34% no número de inscritos no Campeonato Nacional Infantil e Juvenil (de 12 a 18 anos) e na Copa das Federações, um torneio de elite para jovens promessas, no qual João Fonseca já competiu.

E na região metropolitana de São Paulo, onde Henry treina, o crescimento é exponencial.

Lá, o número de inscritos nos torneios infantis e juvenis da federação regional quadruplicou entre 2022 e 2025, chegando a um total de mais de 7.000.

"É uma loucura. Eu brinco com todo mundo: O João Fonseca ganha um jogo e na tarde aumenta o número de filiados", diz à AFP o presidente da federação, Danilo Gaino.

Fonseca atrai um público jovem, "uma tendência que observamos em outras áreas, como a música ou o cinema, quando brasileiros concorrem a prêmios internacionais", analisa Thiago Freitas, diretor de operações no Brasil da divisão esportiva da agência Roc Nation.

"Se você reparar na garotada aqui, você vai ver que a grande maioria usa esse bigodinho e a barbichinha, tudo copiando o João", comenta Nascimento sobre seus alunos.

Muitos usam seu modelo de raquete.

Se ele fez...

Ao ingressar no circuito profissional, Luis 'Guto' Miguel desponta como um dos jovens tenistas mais promissores do Brasil.

Segundo colocado no ranking juvenil da Federação Internacional de Tênis, o jogador de 17 anos acredita que João Fonseca "traça um caminho" a ser seguido.

"É um caminho duro, mas se você leva em consideração a entrega dele em quadra, as jogadas que ele faz, a atitude dele, não é que encurta nosso caminho, mas ajuda a gente a aprender mais rápido e estar ali nos 'tops'", diz 'Guto' Miguel à AFP após competir no Latin American Open, em São Paulo. Em fevereiro, ele já havia recebido um convite para jogar a chave principal do Rio Open.

Em São Bernardo do Campo, Bruno Rodrigues encerra uma sessão de treino ao lado de outros jovens jogadores promissores, como Igor Gimenez e Rafael Finetto.

Ver "um jogador tão jovem" como João Fonseca conquistar títulos é um estímulo: "Se ele fez isso, a gente consegue se inspirar nele e conseguir talvez um dia também fazer".

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