CHUVAS NO RS Efeitos da chuva no Rio Grande do Sul no futebol: centros alagados e jogos suspensos em todo país Uma rede de solidariedade está sendo organizada por clubes Brasil a fora e atletas para auxiliar a população afetadas pelas fortes chuvas

Devido as fortes chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul nos últimos dias, partidas de diversos campeonatos nacionais envolvendo equipes gaúchas foram suspensas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, campos de treinamento foram afetados. Em meio a esse momento de dificuldade, rivais se uniram para prestar solidariedade.

Na decisão da entidade máxima que comanda o futebol brasileiro, não foram canceladas apenas as partidas disputadas no estado do Rio Grande do Sul, mas qualquer jogo que tivesse um gaúcho para evitar o deslocamento.

O exemplo mais próximo é do Náutico, que enfrentaria o Ypiranga-RS neste sábado (4), no Estádio dos Aflitos. Veja outras partidas que seguem sem data para acontecer.

São três jogos pela quinta rodada da Série A: Juventude x Atlético-GO, Cruzeiro x Internacional e Grêmio x Criciúma. Além de Náutico x Ypiranga-RS, São José-RS x Volta Redonda-RJ e Sampaio Corrêa x Caxias-RS não serão disputados pela terceira rodada da Série C.

Novo Hamburgo-RS x Concordia-SC, Hercílio Luz-SC x Avenida-RS e Brasil de Pelotas x Barra-SC são os jogos adiados da Série D, enquanto Internacional x Ferroviária e Santos x Grêmio não vão acontecer pelo Brasileiro feminino.

Campos afetados

Com a cheia do Rio Guaíba, os Centro de Treinamento dos principais times de Porto Alegre, Internacional e Grêmio, foram totalmente alagados. Por questões de segurança, o Colorado suspendeu as atividades.

Outra equipe da Série A, o Juventude informou que não teve suas instalações inundadas pelas chuvas e deve retornar aos trabalhos neste sábado (4). Ao contrário do estádio do Esporte Clube Igrejinha, da cidade de Igrejinha no vale do Paranhana, que está submerso.

Solidariedade

Atletas da dupla Gre-Nal deixaram o campo de lado para ajudar nesse momento de dificuldade passado pelo Rio Grande do Sul.

O goleiro do Internacional Rochet compareceu ao Centro Social Padre Leonardi, na Restinga, zona sul de Porto Alegre, e auxiliou na preparação de marmitas com outros colaboradores além de doar 40 cestas básicas e 40 kits de material de limpeza.

O centroavante do Grêmio Diego Costa contribuiu em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. Ele auxiliou no resgate de pessoas que estão ilhadas em suas casas cedendo quatro motos aquáticas.

O Grêmio chegou a abrir pontos de coleta para doações em suas instalações, mas por ordem da Defesa Civil do Rio Grande do Sul precisou suspender. O Tricolor Gaúcho está divulgando maneiras de doar virtualmente. O Internacional está disponibilizando a arena Gigantinho para receber as ajudas. Volante da equipe, Thiago Maia foi um dos doadores na última sexta-feira (3).

O Juventude deixou o estádio Alfredo Jaconi aberto para receber doações em Caxias do Sul totalizando sete toneladas de alimentos, água, roupas, colchões, produtos de limpeza, higiene e ração e outros itens em doações da torcida. Atletas e outros membros da equipe doaram mais quatro toneladas.

Participe desta corrente de solidariedade: mesmo de longe, você pode ajudar os atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Compartilhe também com seus amigos, colegas e familiares! pic.twitter.com/DMQc2waVnf — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 3, 2024

Outros clubes espalhados pelo Brasil estão divulgando formas de ajudar a população do Rio Grande do Sul, incluindo o Sport. Veja as chaves-pix para ajudar:

SOS Rio Grande do Sul, do governo estadual: 92.958.800/0001-38

Banco de Alimentos do RS:

04.580.781/0001-91



