Egito desperta no segundo tempo, bate a Nova Zelândia e põe fim à "maldição" do Grupo G da Copa

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O Egito tomou um susto, mas conseguiu vencer a Nova Zelândia neste domingo pela Copa do Mundo. O time de Mohamed Salah e Cia. precisou sofrer no primeiro tempo, mas conseguiu a virada na segunda etapa e faturou a primeira vitória do Grupo G por 3 a 1.



As duas equipes fizeram um jogo bastante movimentado, com o time da Oceania tendo as melhores ações dos primeiros 45 minutos, enquanto os africanos precisaram voltar dos vestiários para desencantar na metade final. O neozelandês Surman abriu os trabalhos, enquanto Zico, Salah e Trézéguet colocaram números finais no marcador.



Esta é a primeira vitória do Egito em Copas do Mundo. O time ainda encaminhou sua classificação para a próxima fase. Já a Nova Zelândia terá tarefa árdua na próxima rodada. O resultado marcou também o primeiro triunfo do Grupo G, visto que todos os outros jogos até então foram empates.





COMO FOI O JOGO

Nova Zelândia e Egito começaram fazendo um bom jogo, extremamente movimentado e ofensivo pelos dois lados. Os dois times foram a campo determinados a vencer a partida, se expondo e oferecendo oportunidades para os rivais.



Um pouco mais dominante até então, o time da Oceania abriu o placar aos 14 minutos com Surman. No alto dos seus 1,90 de altura, sem contar o salto que deu, o zagueiro subiu mais que todos os egípcios após cobrança de escanteio e, de cabeça, guardou a bola no fundo das redes do goleiro Shobeir.

Surman celebrando o único gol da Nova Zelândia na partida. Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





A partida, que já estava movimentada, ficou ainda mais intensa. Cartões amarelos foram distribuídos pelo árbitro Omar Al Ali, dos Emirados Árabes, para jogadores dos dois lados. O astro Mohamed Salah até que tentou, mas as poucas jogadas criadas por ele não resultaram em gols para os africanos. O camisa 10 foi muito bem anulado pela defesa neozelandesa e os africanos não conseguiram transformar a maior posse de bola em gols.



O Egito voltou dos vestiários determinado a empatar e virar o jogo, e teve a primeira oportunidade com Salah, que chutou fraco nos primeiros movimentos da segunda etapa. O time africano chegou a tomar um susto quando Shobeir teve de trabalhar para evitar mais um gol de cabeça, dessa vez de McCowatt.



De tanto insistir, o gol de empate veio aos 13 minutos. Em jogada pela direita, no cruzamento na medida de Hany, Zico colocou a cabeça na bola e igualou o marcador. O goleiro Crocombe ainda tentou defender à queima-roupa, mas não evitou o pior.



O Egito gostou de atacar e logo virou. Aos 21, após belo contra-ataque, Salah deixou o dele depois de bela jogada coletiva dos africanos. O camisa 10 tabelou com Zico e recebeu um lindo presente do companheiro para colocar os egípcios à frente pela primeira vez na partida.

Salah celebrando gol pelo Egito. Foto: Alex Grimm / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



Após a parada para hidratação, os dois treinadores promoveram mudanças em suas equipes. Uma delas, o egípcio Trézéguet, em homenagem ao craque francês, ampliou a vantagem do Egito. Aos 36 minutos, com assistência de Salah, ele mergulhou para cabecear a bola, sem chances para o arqueiro Crocombe.



A Nova Zelândia não voltou dos vestiários seguiu entregue, com exceção a poucos momentos de pressão sobre os africanos. O Egito ainda teve a chance do quarto nos acréscimos, mas Zizo enfeitou demais, quis entrar com bola e tudo, mas a defesa neozelandesa conseguiu evitar a goleada.



Os minutos finais ainda guardaram emoção para Abdelmaguid, que ficou em campo com o olho extremamente inchado após pancada no rosto. Ele teve de permanecer no jogo, pois as substituições já haviam sido todas feitas. Porém, por ter sido aberto o protocolo de concussão, ele acabou sendo trocado por Abdelmonem.



COMO FICA O GRUPO G DA COPA DO MUNDO?

Com a vitória, o Egito colocou fim à 'maldição do empate' do Grupo G. Os africanos assumem a ponta da chave com 4 pontos. Irã e Bélgica seguem empatados, respectivamente, com 2 pontos, enquanto a Nova Zelândia é a lanterna, com apenas 1.



RODADA FINAL

As duas partidas finais do Grupo G acontecem no próximo sábado, dia 27. O Egito encara o Irã, enquanto a Nova Zelândia mede forças com a Bélgica. Os apitos iniciais estão previstos para acontecer à meia-noite (horário de Brasília).



FICHA TÉCNICA

NOVA ZELÂNDIA 1 x 3 EGITO

NOVA ZELÂNDIA - Crocombe; Payne (Bindon), Surman, Boxall e Cacace (Randall); Bell, Stamenic, McCowatt (Old), Singh (Ryan Thomas) e Just (De Vries); Wood. Técnico: Darren Bazeley.

EGITO - Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Fathy (Rabia) e Fatouh; Attia, Lashin, Zico (Abdelkarim), Salah (Abdelmaguid)(Abdelmonem) e Ashour (Zizo); Marmoush (Trézéguet). Técnico: Hossam Hassan.

GOLS - Surman, aos 14 minutos do primeiro tempo; Zico aos 13, Salah aos 21, e Trézéguet aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Singh, McCowatt (NZL); Lashin (EGI).

ÁRBITRO - Omar Al Ali (Emirados Árabes).

PÚBLICO - 52.497 torcedores.

LOCAL - Vancouver Place (Canadá).

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