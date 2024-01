Egito e Cabo Verde empatam e vão às oitavas da Copa Africana de Nações

A- A+

Em uma partida dramática, o Egito empatou nesta segunda-feira (22) com Cabo Verde em 2 a 2, e se classificou para as oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN) em segundo lugar, atrás do seu adversário do dia no grupo B.

Detentores do recorde absoluto de títulos na CAN (7), os egípcios ficaram perto da eliminação, mas este empate, combinado com o de Gana com Moçambique no outro jogo do Grupo B desta segunda-feira, os levou às oitavas.

Apesar do domínio egípcio, Cabo Verde abriu o placar. Após bom trabalho de Ryan Mendes, Gilson recebeu na altura da marca de pênalti, girou e mandou para o fundo da rede, surpreendendo a defesa egípcia (45'+1).

Sob o olhar atento de seu astro lesionado Mohamed Salah, nas tribunas, o Egito pressionou o adversário, mas foi preciso esperar até o minuto 50 para traduzir esse domínio em gol.

Num escanteio mal afastado pela defesa dos 'Tubarões Azuis', Mahmoud Trezeguet, que havia entrado no intervalo, dominou bem a bola e chutou de pé esquerdo, superando o goleiro cabo-verdiano Vozinha.

Depois desse gol de empate a seleção de Cabo Verde se fechou atrás, estratégia que já havia dado frutos contra Gana no jogo de estreia (2-1).

Foi então que vieram as emoções nos acréscimos. Mostafa Mohamed recebeu um lançamento e se esticou todo para dar um belo toque, encobrindo o goleiro. A torcida egípcia foi ao delírio, acreditando ter garantido a vitória (90'+3).

Mas não contavam com o poder de reação dos cabo-verdianos que empataram nos últimos instantes, Bryan Texeira aproveitou uma rebatida na área e deixou tudo igual novamente (90'+9) mantendo sua seleção invicta na CAN.

- Gana cede empate e se complica -

No outro jogo do Grupo B, Gana sofreu um duro golpe ao ceder o empate (2x2) diante da seleção de Moçambique, resultado que diminui as chances de classificação dos 'Black Stars' para as oitavas.

Apesar de ficar em vantagem no placar durante grande parte do jogo após dois pênaltis convertidos por Jordan Ayew (15' e 70'), Gana, que estava com a vaga nas mãos, viveu uma reta final para ser esquecida no estádio Ebimpé, próximo à capital da Costa do Marfim, Abidjan.

Dois gols de Moçambique nos acréscimos, primeiro em um novo pênalti convertido por Geny Catamo (90'+1) e uma cabeçada de Mandava após um escanteio (90'+4) restabeleceram a igualdade no placar e praticamente acabaram com as esperanças dos ganeses.

Gana termina em terceiro lugar do grupo B com 2 pontos e tudo indica que não será um dos quatro melhores terceiros colocados que avançam às oitavas de final. Moçambique, com dois pontos, está eliminado.

- Anfitriã quase fora -

Mais cedo, a anfitriã Costa do Marfim perdeu por 4 a 0 para a Guiné Equatorial, no estádio Ebimpe, perto da capital Abidjan, uma derrota que põe em risco a sua presença nas oitavas de final.

Emilio Nsue, que já havia marcado um hat-trick na quinta-feira diante da Guiné-Bissau, marcou mais dois gols (aos 42 e 75 minutos), enquanto Pablo Ganet fez o segundo, num magistral tiro livre direto, aos 73 minutos. O quarto foi de Jannick Buyla (88').

Os "Elefantes" terminam em terceiro lugar do Grupo A com três pontos e saldo de gols negativo (-3). Agora, devem contar com uma complicada sucessão de resultados para garantir presença nas oitavas de final como um dos quatro melhores terceiros.

Já a Guiné Equatorial ficou em primeiro lugar com 7 pontos, à frente da Nigéria, que nesta segunda-feira derrotou Guiné-Bissau (1x0), a quem superou no saldo de gols.

As 'Super Águias' da Nigéria, tricampeãs da Copa Africana (1980, 1994 e 2013), conquistaram os três pontos graças a um gol contra do zagueiro Opa Sangante (36').

