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Copa do Mundo Egito elimina Austrália nos pênaltis e vai às oitavas da Copa do Mundo As equipes ficaram empatados em 1x1 depois do tempo normal e prorrogação

Em um confronto entre duas seleções que jamais haviam vencido uma partida de mata-mata em Copas do Mundo, o Egito pôs fim a esse jejum histórico nesta sexta-feira (3), ao derrotar a Austrália por 4x2 nos pênaltis, após um empate em 1x1 no tempo normal e na prorrogação, e se classificou para as oitavas de final.

Mohamed Salah e seus companheiros agora aguardam seu próximo adversário, que sairá do duelo entre a Argentina de Lionel Messi e a surpreendente seleção de Cabo Verde, que jogam ainda nesta sexta, em Miami.

Emam Ashour abriu o placar para os 'Faraós' com uma cabeçada aos 13 minutos e os 'Socceroos' empataram no início do segundo tempo com um gol contra de Mohamed Hany, também de cabeça.

O placar permaneceu o mesmo durante o restante do tempo regulamentar e da prorrogação, em uma partida marcada mais pela tensão do que por oportunidades de gol.

A classificação acabou sendo decidida nos pênaltis, com o Egito convertendo todas as suas cobranças, enquanto a Austrália desperdiçou com Harry Souttar, que mandou a bola por cima do gol, e Lucas Herrington, que acertou o travessão.

A aposta do técnico australiano Tony Popovic não deu certo: no último minuto da prorrogação, ele fez uma troca surpreendente de goleiro, substituindo Patrick Beach por Mathew Ryan já pensando na iminente disputa de pênaltis, mas o reserva não conseguiu defender nenhuma das cobranças dos egípcios.

A seleção africana vai disputar pela segunda vez em sua história as oitavas de final de uma Copa do Mundo, mas a primeira foi há quase um século, em 1934, quando o torneio já começava nessa fase. Na ocasião, os 'Faraós' foram derrotados por 4 a 2 pela Hungria.

Mais recentemente, especificamente em 1990 e 2018, o Egito não conseguiu passar da fase de grupos. A edição de 2026, porém, já é histórica para uma seleção acostumada a brilhar em seu próprio continente, tendo sio sete vezes campeã da Copa Africana de Nações, mas praticamente invisível no cenário mundial.



Escalações:

Austrália: Patrick Beach (Mathew Ryan 119') - Alessandro Circati, Harry Souttar (cap), Lucas Herrington - Jordan Bos (Kai Trewin 46'), Aiden O'Neill (Paul Okon 91'), Jackson Irvine, Aziz Behich - Cristian Volpato (Ajdin Hrustic 74'), Nestory Irankunda (Mohamed Touré 74') - Connor Metcalfe (Awer Mabil 91'). Técnico: Tony Popovic.

Egito: Mostafa Shobeir - Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez (Mahmoud Hassan 80') - Hamdy Fathy (Hossam Abdulmajeed 67'), Emam Ashour, Marwan Attia (Mahmoud Saber 120'+1) - Mohamed Salah (cap), Omar Marmoush (Hamza Abdel Karim 106'), Mostafa Ziko (Haissem Hassan 67'). Técnico: Hossam Hassan.

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