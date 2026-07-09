Egito renova contrato de técnico que surpreendeu a Argentina na Copa do Mundo

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Após a histórica campanha da seleção egípcia na Copa do Mundo, a Federação Egípcia de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, a renovação do contrato do técnico Hossam Hassan.

A duração do novo vínculo não foi confirmada, mas os rumores indicam que ele deve permanecer no cargo durante o ciclo até 2030.



"Hany Abo Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, anunciou a aprovação do Conselho de Administração para renovar o contrato de Hossam Hassan, técnico da seleção principal do Egito, e de Ibrahim Hassan, diretor da seleção", informou a entidade em comunicado.

Em sua quarta participação em Copas do Mundo, o Egito alcançou sua melhor campanha na história do torneio, apesar da eliminação nas oitavas de final para a Argentina, por 3 a 2, de virada, na última terça-feira. Nas participações anteriores, em 1934, 1990 e 2018, a seleção sequer havia passado da fase de grupos.



"A decisão de renovar com Hassan foi tomada como parte do compromisso do Conselho em dar continuidade ao projeto técnico da seleção nacional e construir sobre as conquistas históricas alcançadas pelo futebol egípcio no período recente", informou a federação.



Após a derrota de virada para a Argentina, depois de abrir 2 a 0 no placar, os egípcios se revoltaram com a arbitragem. Principalmente Hossam Hassan, que acusou o árbitro francês François Letexier de "manipulação".

"Vou dizer o que penso independentemente das consequências. Esta foi claramente uma partida manipulada, e o mundo inteiro viu isso", disse o treinador em entrevista na zona mista.



Hossam Hassan é o maior artilheiro da história da seleção egípcia. O ex-atacante defendeu o país nas décadas de 1980, 1990 e 2000, marcou 69 gols em 176 partidas e tem apenas um gol a mais que Mohamed Salah, que soma 68 em 121 jogos.

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