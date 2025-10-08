A- A+

Copa do Mundo Copa do Mundo 2026: Egito vence Djibuti e é a 19ª seleção classificada A seleção capitaneada por Mohammed Salah, do Liverpool, venceu o Djibuti por 3 a 0

O Egito é a 19ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. A seleção capitaneada por Mohammed Salah, do Liverpool, venceu o Djibuti por 3 a 0, na penúltima rodada das Eliminatórias Africanas, nesta quarta-feira. Salah marcou duas vezes.

Aos egípcios, bastava a vitória ou que Burkina Faso, única seleção que podia alcançá-los na liderança do grupo A, não vencesse a Serra Leoa. Os burquineses acabaram vencendo por 1 a 0, mas não evitaram a classificação dos rivais.

