Ekitiké sofre ruptura do tendão de Aquiles em jogo do Liverpool e está fora da Copa do Mundo
O atacante do Liverpool, Hugo Ekitike, vai desfalcar a seleção francesa na Copa do Mundo
Didier Deschamps, técnico da França, confirmou a ausência do jogador no site da Federação Francesa de Futebol após ter sido confirmada uma ruptura no tendão de Aquiles.
A contusão aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo do confronto entre Liverpool e Paris Saint-Germain, realizado nesta terça-feira, em partida válida pelas quartas de final da Champions League.
"A gravidade da lesão, infelizmente, o impedirá de terminar a temporada com o Liverpool e de participar da Copa do Mundo", afirmou o comandante do selecionado francês.
A estimativa de recuperação para lesões graves no tendão de Aquiles podem levar mais de seis meses para uma recuperação completa.
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Ekitike tem sido um dos principais jogadores do Liverpool nesta temporada e era esperado na seleção francesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.
Em grande fase, ele marcou 19 gols por clube e seleção e também balançou as redes na vitória da França por 2 a 1 sobre o Brasil em duelo realizado no mês passado.
"Hugo é um dos cerca de 10 jovens jogadores que estrearam pela seleção nos últimos meses. Ele se integrou perfeitamente ao grupo, tanto dentro quanto fora de campo", disse Deschamps.
"Essa lesão é um grande golpe para ele, obviamente, mas também para a seleção francesa. Sua decepção é imensa. Hugo vai voltar à sua melhor forma, disso eu tenho certeza. Mas eu queria expressar meu total apoio a ele, assim como o de toda a comissão técnica", completou o treinador.