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FUTEBOL "El Clásico": confronto tem ingressos de até R$ 77 mil para Barcelona x Real Madrid Partida que pode garantir o título espanhol ao Barça terá setores VIP com acesso ao camarote presidencial

O próximo clássico entre FC Barcelona e Real Madrid promete parar a Espanha — e também esvaziar algumas contas bancárias. Marcado para domingo, no Camp Nou, o confronto pode decidir o título da La Liga e já entrou para a lista dos jogos mais caros da temporada europeia.

Com a possibilidade de conquistar matematicamente o campeonato em caso de vitória ou empate, o Barcelona viu a procura explodir. Os ingressos mais básicos já desapareceram do site oficial do clube, restando apenas experiências VIP e setores premium.

O pacote mais barato disponível custa € 1.750 (cerca de R$ 9,7 mil). A experiência inclui acesso VIP, serviço de catering premium e atendimento personalizado.

Já os setores classificados como “VIP Premium” partem de € 2.750 (aproximadamente R$ 15,2 mil), oferecendo assentos mais confortáveis e localizações privilegiadas dentro do estádio.

Mas os preços atingem outro patamar nas áreas mais exclusivas do clássico. O Barcelona comercializa entradas para o camarote presidencial por € 12.500 — cerca de R$ 69 mil. Os lugares ficam próximos de dirigentes dos clubes, empresários, políticos e convidados especiais.

No mesmo valor aparecem os assentos da chamada “Players Zone”, espaço que inclui acesso a um lounge VIP com visão direta do túnel dos jogadores, entrevistas pós-jogo e lugares próximos aos bancos de reservas.

Outros setores premium também chamam atenção pelos valores:

€ 8 mil (cerca de R$ 44 mil) para áreas centrais VIP;

€ 6 mil (R$ 33 mil) para assentos laterais próximos ao gramado;

€ 3 mil (R$ 16,6 mil) para áreas de varanda VIP;

€ 2.750 (R$ 15,2 mil) para primeira fila dessas varandas.

A expectativa é de que o clássico deste domingo quebre o recorde de arrecadação do estádio. Na temporada passada, o duelo entre Barcelona e Real Madrid gerou € 13,8 milhões em receitas, com ingresso médio de € 554 e arrecadação de € 4,2 milhões apenas com entradas VIP.

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