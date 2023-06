"El Wey": conheça filho de craque inglês com mais seguidores que metade dos times da Premier League

A- A+

O pequeno Ronnie Foden, filho do meia-atacante Phil Foden, do Manchester City, já é um fenômeno nas redes sociais. Com apenas quatro anos de idade, o menino se popularizou por sua simpatia e espontaneidade.



Conhecido por "El Wey" pela torcida, Ronnie viralizou nas redes sociais durante a premiação do City pelo título da Premier League, no ano passado.

No domingo, o menino teve uma conta no Instagram criada e já carrega 2,8 milhões de seguidores – número que metade dos clubes da Premier League não conseguiu atingir. Ronnie rende alguns memes nas redes sociais, com suas brincadeiras e reações.





O número de fãs ainda não supera o do pai, que tem cerca de 8,7 milhões, mas já é maior que o de metade dos clubes da Premier League.

