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COPA DO MUNDO

"Ele é meu ídolo, e também sinto pena", diz Cubarsí sobre Messi

Jovem zagueiro da Espanha atua pelo Barcelona, clube em que o argentino despontou para o mundo

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Lionel Messi e Pau Cubarsí durante a final da Copa do MundoLionel Messi e Pau Cubarsí durante a final da Copa do Mundo - Foto: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O zagueiro Pau Cubarsí, eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2026 e campeão do torneio com a Espanha, admitiu, após a vitória por 1 a 0 na prorrogação contra a Argentina, que sentiu um pouco de pena de seu ídolo, Lionel Messi, a quem admira desde a infância.

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"Eu nunca o tinha encontrado pessoalmente. Quando ele veio me cumprimentar, finalmente caiu a ficha de que era real, de que estávamos realmente ali. É um privilégio enorme dividir o campo com ele. Ele é meu ídolo e fico triste por ele ter perdido, mas estou feliz com a nossa vitória", disse Cubarsí, de 19 anos, ao passar pela zona mista.

Lionel Messi após receber sua medalha de prata na Copa do MundoLionel Messi após receber sua medalha de prata na Copa do Mundo. Foto: Paul Ellis / AFP

"Isso é um sonho. Parece irreal. Sou grato por viver uma experiência tão única. Quando o apito final soou, sentimos que tínhamos feito história", disse o jogador do Barcelona, representando justamente o clube onde Messi, hoje com 39 anos, se desenvolveu como jogador e despontou para o mundo há mais de duas décadas.

Cubarsí recebeu o prêmio de melhor jogador jovem da Copa do MundoCubarsí recebeu o prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo. Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Cubarsí admitiu que a dimensão da conquista ainda não havia sido totalmente assimilada.

"Vencer a Copa do Mundo sempre foi um sonho. Mas eu jamais teria imaginado estar em Nova York, levantando a taça da Copa do Mundo. Ouvir isso agora... ainda não consigo acreditar", disse ele, sorrindo.

"Neste torneio, tivemos que enfrentar equipes incrivelmente fortes. Mas somos uma família, e foi por isso que vencemos", refletiu.

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