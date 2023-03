'Ele está focado na seleção brasileira': diz Galvão Bueno sobre Jorge Jesus

A- A+

Galvão Bueno abriu o jogo sobre um dos candidatos a treinador da seleção brasileira. Em entrevista ao podcast Flow Sport Club, o narrador contou que conversa frequentemente com Jorge Jesus, ex-Flamengo, e disse que o técnico português está focado em comandar o Brasil no ciclo da Copa do Mundo de 2026.

De forma descotraída, Galvão Bueno revelou a vontade do português, que atualmente treina o Fenerbahçe, da Turquia, e possui contrato até maio deste ano. O narrador brincou apontando para o próprio ouvido e dizendo que havia ouvido a informação por aí.

"Mister fala comigo toda hora, já é oficial, não vai renovar o contrato (com o Fenerbahçe). Acaba em maio, no final da temporada. Mas eu tenho a sensação, de verdade, que ele está pensando é em Seleção Brasileira. Eu tenho a sensação aqui, que eu escutei aqui (apontando para o ouvido)", brincou Galvão Bueno.

O futuro do treinador, no entanto, segue em aberto, uma vez que garantiu que não irá renovar com o clube turco. Além de ser uma opção para a seleção brasileira — lembrando que Carlo Ancelotti é apontado como escolhido pela CBF para comandar o time —, Jorge Jesus também tem seu nome ventilado frequentemente no Flamengo.

Na Turquia, seu Fenerbahce é segundo colocado (a seis pontos do líder Galatasaray) no Campeonato Turco, recentemente retomado após o trágico terremoto que matou mais de 50 mil pessoas no país e na Síria. Jesus tem 17 vitórias, 3 empates e 4 derrotas na liga. Na temporada em geral, o clube amargou eliminação nos playoffs da Champions e enfrenta o Sevilla nas oitavas da Liga Europa, na próxima quinta-feira. São 27 vitórias, 7 empates e 6 derrotas em 40 jogos.

De 2009 a 2015, foi treinador do Benfica, ganhando dez títulos (recorde do clube) e alcançando duas finais da Liga Europa. Por conta disso, em 2019 foi contratado pelo Flamengo. Aqui no Brasil ele conquistou cinco títulos: Copa Libertadores, Brasileiro, Recopa Sul-americana, Supercopa do Brasil, e Carioca. Com a conquista do título continental, tornou-se o segundo técnico europeu campeão desta competição, sendo o primeiro português.

