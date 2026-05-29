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TÊNIS "Ele não é francês, mas virou o símbolo de Roland Garros", diz autor da biografia de Rafael Nadal Jornalista americano explora os bastidores da dominância do espanhol no Grand Slam de Paris, onde se consagrou como o Rei do Saibro

Poucos tiveram a chance de acompanhar de perto um dos feitos mais icônicos do esporte: os 14 títulos de Roland Garros de Rafael Nadal, que encerrou a carreira com 22 Grand Slams. Entre eles está o americano Christopher Clarey, autor das biografias de Roger Federer e Nadal, que “está considerando” escrever sobre Djokovic para completar a trilogia do Big 3.

Nadal ganhou muitos títulos, mas não buscava recordes. Por quê?

A forma como o Rafa cresceu e sua mentalidade o ajudaram a permanecer no presente, focado no torneio e na partida em que estava. Ele jamais gostou de falar sobre recordes e dizia que só falaria disso quando a carreira acabasse. Mesmo agora, não parece muito confortável com o tema, o que torna isso curioso. Djokovic, por exemplo, nunca teve esse tipo de preocupação com recordes.





O jornalista americano Christopher Clarey, autor da biografia de Rafael Nadal — Foto: Divulgação

Como explicar Nadal em Roland Garros?

A maioria dos jogadores estreia em torneios como azarões, ainda em fase de aprendizado; Rafa chegou a Roland Garros em 2005, com 18 para 19 anos, depois de lesões em 2003 e 2004, já sendo visto como favorito. Ele entrou com uma aura especial e acabou se tornando o símbolo do torneio, algo raro no tênis. Não há outro caso em que um jogador fique tão ligado à identidade de um torneio. Ele não é francês, mas virou o símbolo de Roland Garros, algo raro no esporte.

Existem mais semelhanças ou diferenças entre Nadal e Federer?

Em um primeiro momento, há muitas diferenças entre eles: Rafa é canhoto, muito intenso e físico, enquanto Federer é destro, mais fluido e elegante. Mas, conhecendo mais de perto, ficam claras as semelhanças. Ambos têm uma base familiar forte e muito respeito pela história do tênis. Pense em Jimmy Connors e John McEnroe ou em Agassi e Sampras. Federer e Nadal mudaram a dinâmica das rivalidades, criando uma relação de respeito que virou referência e hoje se reflete em jogadores como Alcaraz e Sinner.





Como mostrar o lado humano dos atletas?

São livros independentes. Não sou amigo deles, tudo é decisão minha, o que me dá total liberdade, mas também responsabilidade. Eu quis que o livro mostrasse que todos têm falhas, porque não acredito em retratar ninguém como um deus. No caso de Nadal, era importante mostrar toda a dinâmica, incluindo as histórias de doping (em que jamais se envolveu), porque ele aparece como um atleta dominante e havia muita suspeita em torno dele.

Como foi sua relação com Nadal durante a produção do livro?

Rafa e a equipe dele sabiam do projeto, mas não havia controle direto sobre o conteúdo. Eu não sou amigo deles nem parte do círculo íntimo, sou jornalista. Mantive contato ao longo dos anos, entrevistei Federer e Nadal várias vezes e também falei com treinadores e pessoas próximas. Isso me deu tempo suficiente para observá-los de perto e construir uma visão própria, sem depender de uma narrativa oficial.

Por que a relação entre Nadal e seu tio Toni funcionou tão bem?

Houve altos e baixos, mas foi uma combinação perfeita para formar um campeão. Toni tinha autoridade equilibrada por ser tio e experiência como treinador. O grande diferencial foi o lado mental: ele entendeu a personalidade do Rafa e ajudou a construir sua força competitiva. Nesse sentido, foi decisivo na formação desse “gigante mental”.

Como foi ver Nadal lutar contra o próprio corpo?

As lesões marcaram a carreira dele. A síndrome de Müller-Weiss (condição rara no pé) trouxe limitações e dores constantes, mas também fez com que ele elevasse ainda mais a intensidade e o foco. Ele passou grande parte da carreira convivendo com a dor.

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