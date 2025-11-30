Eleição do Náutico: sem bate-chapa, Becker será aclamado neste domingo (30)

A- A+

O presidente do Náutico, Bruno Becker, será aclamado para o segundo mandato à frente do clube. A eleição que vai oficializar a permanência da gestão atual para o biênio 2026-2027 será realizada neste domingo (30), nos Aflitos, das 8h às 17h.



Encabeçando o grupo "Náutico do Futuro", ao lado de Ricardo Malta (candidato vice), Becker não passará por bate-chapa, já que o bloco da oposição, formado anteriormente por Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, se retirou da disputa ao saber que o técnico alvirrubro, Hélio dos Anjos, só aceitaria seguir no Timbu mediante a continuidade do atual mandatário.



A candidatura da situação, inclusive, chegou a receber um pedido de impugnação por parte de um sócio, alegando supostas irregularidades na gestão, mas a Comissão Eleitoral votou contra a requisição.





Histórico



Bruno Becker, de 47 anos, é advogado e exerceu no Náutico os cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021.



Há quatro anos, Becker deixou a gestão e posteriormente se candidatou à presidência do Náutico, disputando o pleito com Plínio Albuquerque e Diógenes Braga (vencedor).



Em 2023, Becker entrou novamente na disputa após a impugnação de Aluísio Xavier, então representante da oposição na eleição. Posteriormente, a Justiça concedeu um efeito suspensivo para liberar a presença de

Aluísio no pleito, mas a oposição optou por manter Becker como candidato.



Na eleição passada, Becker venceu Alexandre Asfora (candidato da situação) ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%).



Nos dois anos à frente do Náutico, Becker teve como principal conquista o acesso à Série B, alcançada neste ano.



Prioridades



Para a segunda gestão, o foco do Náutico está no retorno à Série B. O elenco está em processo de formação e o clube deve se representar no dia 15 de dezembro para a temporada 2026.



Fora das quatro linhas, o Náutico estuda a mudança no modelo de gestão para se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O clube já recebeu no passado uma proposta de um grupo de investidores interessados em 90% das ações do Timbu. O projeto, porém, recebeu contestações por parte do Conselho Deliberativo, principalmente nos pontos relacionados ao uso do Centro de Treinamento Wilson Campos. As divergências fizeram os empresários optarem por não prosseguir com a negociação.



O clube também vai retomar as conversas com a Liga Forte União (LFU) sobre a negociação dos direitos de transmissão. Em 2023, o Timbu recebeu da LFU uma proposta de R$ 10 milhões para vender 20% dos direitos comerciais por 50 anos, mas rejeitou a oferta por considerar abaixo do ideal.

Veja também