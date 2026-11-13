A- A+

Sport Chapa de Paulo Bivar protocola novo pedido de antecipação da eleição do Sport após inscrição A chapa de oposição "Pelo Sport Todos" busca uma nova data para a eleição que está prevista para o dia 12 de dezembro; situação tem a chapa 10 "Raça e Tradição" inscrita

A chapa 20 “Pelo Sport Todos”, que tem Paulo Bivar como candidato a presidente e Leonardo Vasconcelos a vice, protocolou mais um pedido de antecipação do pleito eleitoral após a inscrição oficial nas eleições do Leão, nesta sexta-feira (13).

Atualmente, a eleição do Sport para o triênio 2027/2029 está marcada para o dia 12 de dezembro.

À Folha de Pernambuco, a chapa informou que não pediu uma data específica, mas reforçou a necessidade de antecipação.

“Protocolamos o segundo pedido de antecipação das eleições. O Sport não pode parar nem esperar. E, acima de tudo, a gente não pode ter as pessoas que colocaram o futebol do clube nesta situação envolvida no planejamento para 2027. A gente precisa antecipar as eleições e que a vontade do sócio de mudança seja exercida o mais rápido possível”, disse o candidato Paulo Bivar.

A chapa de oposição conta com o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, Augusto Caldas e Rodrigo de Abreu Pinto no Conselho de Administração.

O Conselho Deliberativo reúne Severino Otávio, o Branquinho, e Marcos Cabral como postulantes a presidente e vice, respectivamente.

“Estou muito feliz, começando a tomar gosto pela coisa. A gente vem com uma força completamente diferente. Temos um grupo de pessoas no conselho administrativo, deliberativo e de executivos alinhados para ocupar posições estratégicas no clube para assumir esse papel de reconstrução”, completou o candidato à presidência do Leão.

Paulo Bivar é candidato a presidente pela chapa de oposição. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Severino Otávio, o Branquinho, concorreu nas últimas eleições como candidato a presidente e disputou contra a chapa de Paulo Bivar. Desta vez, os dois estão juntos na mesma chapa.

“Às vezes a gente quer fugir dos compromissos, mas os amigos e o amor ao Sport impõem. Estou defendendo a chapa de Paulo, que é a renovação que tanto clamam. Ela é necessária e estou dando minha contribuição como sempre dei ao Sport”, disse Branquinho que já foi presidente do Rubro-negro no biênio 2003-2004.

Situação

Mais cedo, a chapa 10 “Raça e Tradição” também oficializou sua participação no pleito eleitoral.

A chapa da situação tem os nomes de Luciano Bivar e Isaac Vasconcelos, candidatos a presidente e vice, respectivamente.

O Conselho de Administração é composto por Geraldo Carvalho, José Antônio Neto e Tiago Petribu.

Gustavo Oiticica e Francisco fecham o grupo como postulantes a presidente e vice do Conselho Deliberativo.

A inscrição das duas chapas ocorreu no prazo final para a definição dos candidatos aos cargos de liderança do Sport.

Em campo

Dentro de campo, o Sport ainda vai encerrar sua participação na Série B.

O Leão não tem mais chances de buscar o acesso à primeira divisão e vai encarar o Goiás, neste sábado (14), às 16h30, na Ilha do Retiro.



Veja também