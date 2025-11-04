A- A+

Futebol Eleição faz Náutico adotar cautela nas negociações de renovação Timbu segue conversando com algumas peças que interessam para 2026, mas cenário eleitoral impede clube de finalizar tratativas

Há um ano, o Náutico entrava no mês de novembro com um planejamento bem adiantado para a temporada 2025. À época, o Timbu já tinha renovado com oito atletas, além de ter assinado pré-contrato com mais alguns. Velocidade que ajudou na montagem do elenco antes do término do ano. Agora, porém, o cenário é outro. Não por falta de vontade dos alvirrubros, mas sim pela dependência da questão eleitoral.





Cenário

O Náutico terá eleição presidencial no dia 30 de novembro, nos Aflitos. Bruno Becker, atual candidato da situação, tenta a reeleição. Ricardo Malta é o candidato a vice. Na oposição, Pablo Vitório procura ocupar o cargo máximo do Executivo, com Gilberto Kabbaz sendo o postulante à vice-presidência.

A indefinição sobre como será o biênio 2026-2027 do Náutico faz com que o clube adote cautela nas negociações de renovação com alguns atletas. O goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus Santos, por exemplo, interessam para a temporada que vem, mas as tratativas do atual departamento de futebol com os atletas precisam levar em consideração o fato de que 2025 é um ano eleitoral no clube, passível de mudança de gestão.

As saídas, por outro lado, têm ocorrido de forma mais natural. O goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meia Patrick Allan e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin não permanecerão no Náutico. Patrick, aliás, pode continuar no Recife, com o Santa Cruz sendo o provável destino.

Comparação

Em novembro do ano passado, o Náutico tinha renovado com o lateral-direito Arnaldo, o lateral-esquerdo Luiz Paulo, os volantes Renato Alves, Sousa e Marco Antônio, o meia Patrick Allan e os atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

Dessa lista acima, Arnaldo e Paulo Sérgio devem continuar. O primeiro já foi procurado para renovar, enquanto o segundo tem renovação automática. Luiz Paulo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de ter sofrido uma contusão no ligamento colateral, e segue em recuperação no clube, com previsão de retorno apenas em fevereiro do ano que vem (a lei trabalhista determina um período de estabilidade provisória para atletas que se recuperam de lesão).

Os pernambucanos também tinham como remanescentes os zagueiros Róbson Reis e Odivan, que se recuperavam de lesão na ocasião. Além disso, o clube tinha assinado pré-contrato com os goleiros Douglas Borges e Wellerson; o lateral-esquerdo Igor Fernandes e os atacantes Hélio Borges e Geovane.

