FUTEBOL Eleição na CBF: presidente da Federação Paulista lança candidatura para suceder Ednaldo Rodrigues De acordo com publicação feita pela FPF, a candidatura parte do incentivo e apoio de "federações e por um grande número de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro"

Depois do afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues, determinado na última quinta-feira pelo Tribunal de Justiça do Rio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convocou novas eleições para o próximo dia 25. A oito dias do pleito, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos foi anunciado como candidato à presidência da CBF.

De acordo com publicação feita pela FPF, a candidatura parte do incentivo e apoio de "federações e por um grande número de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro". Outro cotado para o posto é Samir Xaud, presidente da Federação de Roraima, conforme revelado pelo blog do jornalista Diogo Dantas no Globo.





"Há pelo menos 10 anos, a Confederação Brasileira de Futebol se notabilizou por frequentar páginas policiais, com escândalos e disputas judiciais. Nenhum dos últimos cinco presidentes da CBF terminou seu mandato, pelas mesmas razões. A seleção brasileira deixou de estar entre as melhores do mundo. E, internamente, é notório que o nosso futebol está muito aquém do seu potencial", destaca trecho do comunicado da Federação Paulista.

Entre os desafios da candidatura de Reinaldo, segundo o anúncio da FPF, é "reconstruir a credibilidade do futebol brasileiro" a partir de "ação e transparência".

