Futebol Eleição no Náutico: disputa terá bate-chapa entre Bruno Becker e Pablo Vitório Pleito será realizado no dia 30 de novembro, nos Aflitos, com votação das 8h às 17h

A eleição presidencial do Náutico que definirá o próximo mandatário do Executivo para o biênio 2026-2027 terá bate-chapa. Nesta quarta-feira (29), no encerramento das inscrições para o pleito, dois blocos lançaram candidaturas. A situação será representada pelo "Náutico do Futuro", do atual presidente do clube, Bruno Becker, que tenta a reeleição.

O candidato a vice é Ricardo Malta. Eles enfrentarão Pablo Vitório (postulante a presidente) e Gilberto Kabbaz (vice) no grupo da oposição, intitulado "Náutico Unido". A votação será realizada no dia 30 de novembro, nos Aflitos, das 8h às 17h.

Inicialmente, foi ventilada a possibilidade de o ex-presidente do clube, Edno Melo, participar da disputa, mas o antigo chefe do Executivo não lançou candidatura. Já Hugo Arcoverde, que encabeça o grupo “Náutico Forte”, cogitou a inscrição na eleição, mas no fim optou por apoiar a chapa da situação.

Atual vice-presidente do clube, Tatiana Roma já informou que não continuará na próxima gestão em caso de vitória de Becker. Por motivos de saúde, o vice de futebol, Eduardo Granja, também não continuará no cargo no ano que vem.

No caso de Pablo Vitório, o hoje candidato à presidência já foi postulante a vice na chapa de Edno Melo, na eleição passada, em 2023. Na ocasião, porém, o grupo retirou a candidatura para apoiar Alexandre Asfora. Na disputa, Bruno Becker, então candidato da oposição, superou Asfora ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%).

Ex-vice-presidente do Conselho, Pablo Vitório foi um dos que assinou um pedido para a realização de uma Assembleia Extraordinária, em julho, para discutir a decisão de Becker em utilizar uma verba, referente à multa contratual do Grupo Mateus, para vencimentos no futebol. O dinheiro estava reservado inicialmente para a Recuperação Judicial.

A intenção era provocar a abertura de um processo administrativo que poderia resultar em advertência ou afastamento do presidente. O caso, contudo, não teve prosseguimento.

Enquanto não define o próximo presidente, o Náutico vai trabalhando em torno do processo de reformulação do elenco. O goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meia Patrick Allan e o atacante Kelvin são alguns dos nomes que não ficam para 2026.

Outros pratas da casa também não serão utilizados, como os atacantes Thalissinho e Kauan Maranhão, emprestados ao ABC e Piauí, respectivamente. O técnico Hélio dos Anjos, por outro lado, já informou que a permanência no Náutico passa pela manutenção de Becker no cargo de presidente.

