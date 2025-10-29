A- A+

Futebol Eleição no Náutico: inscrições das chapas terminam nesta quarta (29) Pleito será disputado no dia 30 de novembro. Até o momento, apenas o grupo da situação, encabeçado pelo presidente Bruno Becker, oficializou candidatura ao cargo de chefe do Executivo

Termina nesta quarta-feira (29) o prazo das inscrições das chapas que vão concorrer na eleição presidencial do Náutico, marcada para o dia 30 de novembro. Até o momento, apenas a chapa da situação, encabeçada pelo atual presidente do clube, Bruno Becker, foi confirmada no pleito. Caso não haja grupo da oposição na disputa, o mandatário será reeleito por aclamação.







Processo

A votação será das 8h às 17h, nos Aflitos. Poderão concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente do Náutico os candidatos que, na data do registro da chapa, estejam associados há, no mínimo, três anos ininterruptos, adimplentes há pelo menos um ano, com idade mínima de 30 anos, além de não terem condenação criminal transitada em julgado e sem benefícios por anistia que envolvam contribuições nos últimos dois anos.

Segundo o estatuto do Náutico, possíveis impugnações “deverão ser formuladas por escrito, devidamente fundamentadas e acompanhadas de prova mínima, sendo vedadas manifestações anônimas, genéricas ou desacompanhadas de elementos mínimos de comprovação”.

No grupo da situação, Becker terá a companhia de Ricardo Malta como candidato a vice. A atual detentora do posto, Tatiana Roma, informou que ficará no cargo apenas até o fim do ano, sem desejo de participar das eleições.

Na eleição passada, em 2023, houve bate-chapa entre Bruno Becker, então candidato da oposição, e Alexandre Asfora, ligado à situação. Becker superou o adversário ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%).

Aliança

O grupo “Náutico Forte”, encabeçado por Hugo Arcoverde, que inicialmente avaliava a possibilidade de lançar candidatura própria, declarou apoio a Becker. O publicitário, que já atuou como Diretor Social do clube, indicou que já existe um acordo com um grupo de empresários para investir na revitalização da sede social do Náutico.

Além de reformar o espaço, uma das sugestões do grupo é a criação da Gestão do Social do Náutico, que irá trabalhar em conjunto com o Conselho Deliberativo.

O projeto de reforma da sede visa construir um setor multifuncional e gastronômico, acomodando até 25 lojas. O espaço poliesportivo passaria a ter três pavimentos, com duas quadras de tênis, um local para beach tennis, ginásio e uma área de coworking.

