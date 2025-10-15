A- A+

Futebol Eleição presidencial do Náutico pode ser antecipada para 30 de novembro; entenda cenário Pleito está programado para ocorrer em dezembro, mas pode ser realizado no final do próximo mês

A eleição presidencial do Náutico, que definirá quem será o próximo chefe do Executivo para o biênio 2026-2027, deve ser antecipada para o dia 30 de novembro. O Conselho Deliberativo do clube, juntamente com a Comissão Eleitoral, deve publicar na quinta-feira (16) o edital de convocação do pleito, confirmando a mudança na data de votação, programada anteriormente para acontecer em dezembro.



Antecipação

A intenção de divulgar o edital ainda nesta semana leva em consideração o fato de que o documento deve ser publicado com pelo menos 30 dias de antecedência em relação à data da eleição. “A ideia é permitir que o novo presidente tenha mais tempo para planejar a nova gestão”, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo, Aluísio Xavier.

A Comissão Eleitoral do Náutico é formada por Bruno Batista (presidente), José Henrique Wanderley Filho (vice-presidente), Gabriel Cavalcanti Neto (secretário), além de outros dois membros: Eurico Correia de Barros Filho e Arnaldo de Lima Borges Neto.

"O edital já foi redigido e está no aguardo da validação dos outros membros da Comissão. Todas as alas são favoráveis à antecipação da eleição. A ideia é que ela ocorra entre os dias 23 e 30 de novembro, sendo mais provável no dia 30. Devemos ter uma reunião extraordinária, na próxima semana, para apresentar a resolução aos conselheiros. A posse do novo presidente deve ficar para o dia 8 de janeiro", informou Gabriel.

Atual presidente do Náutico, Bruno Becker ainda não confirmou se vai tentar a reeleição. Quanto à oposição, há nos bastidores um grupo que tem se articulado para participar do pleito.



Histórico

Na eleição passada, em 2023, Becker venceu Alexandre Asfora, então candidato da antiga situação. Ele superou o adversário ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%).

Bruno Becker é advogado e exerceu cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico do Náutico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021.

Há quatro anos, ele deixou a gestão e posteriormente se candidatou à presidência do Náutico, disputando o pleito com Plínio Albuquerque e Diógenes Braga (vencedor da eleição).

Em 2023, Becker entrou na disputa após a impugnação de Aluísio Xavier, que seria o representante da oposição na eleição. A Justiça concedeu um efeito suspensivo para liberar a presença de Aluísio no pleito, mas a oposição optou por manter Becker como candidato.

