Santa Cruz Eleições do Santa Cruz devem ocorrer no dia 12 de novembro Instrumento que garante realização do pleito será assinado nesta sexta-feira (6)

Depois de novo imbróglio envolvendo os poderes do clube, na última quarta-feira (4), a eleição que definirá o próximo presidente do Santa Cruz tem nova data para acontecer. Ao menos, na teoria. Os presidentes do Executivo, Jairo Rocha, e do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, entraram em um consenso, nesta quinta-feira (5), para que o pleito coral seja realizado no dia 12 de novembro.

À Folha de Pernambuco, Jairo afirmou que faltam apenas alguns detalhes jurídicos para que o instrumento do acordo seja assinado pelos poderes do clube nesta sexta-feira (6). Em seguida, o documento com a nova data das eleições será encaminhado para a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), onde será homologado com a assinatura do presidente da entidade, Evandro Carvalho.

“Recebi uma ligação de Marino Abreu, onde acertamos, mais uma vez, fazer a antecipação da eleição para próximo dia 12 (de novembro). Existem alguns detalhes jurídicos que estão sendo analisados para que possamos assinar amanhã (sexta). Com isso, acredito que está mais uma vez selada nossa união para o bem maior que é o nosso Santa Cruz”, informou Jairo à reportagem.

À frente do Santa Cruz desde o dia 27 de setembro, Jairo Rocha teve como uma de suas primeiras medidas antecipar as eleições do clube. Após acordo com o Deliberativo, ficou definido que o bate-chapa seria realizado no dia 04 de novembro (sábado). No entanto, na última quarta, através de comunicado oficial, o Tricolor informou que Marino não assinou o instrumento que garantiria o pleito no início do próximo mês.

Já nesta quinta, o presidente do Conselho Deliberativo coral rebateu as acusações, informando ter sido pego de surpresa e enfatizando que estava muito doente ao longo do dia, ficando afastado do celular.

O fato é que o estatuto do Santa Cruz determina que o edital de convocação para as eleições seja publicado 30 dias antes do pleito. Além disso, determina que a escolha do novo presidente aconteça em um final de semana, preferencialmente em um domingo. Com isso, após novo acordo entre os poderes do clube, fica impossibilitado que o bate-chapa ocorra no dia 04 de novembro.

