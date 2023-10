A- A+

Futebol Eleições do Santa Cruz são antecipadas para o dia 4 de novembro Nova data foi definida nesta segunda (2), em reunião entre o presidente em exercício do executivo do clube, Jairo Rocha, com o mandatário do Deliberativo, Marino Abreu

Após reunião entre o presidente em exercício do Santa Cruz, Jairo Rocha, e o mandatário do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, ficou definido que as eleições presidenciais do clube serão antecipadas para o dia 4 de novembro. O anúncio foi feito por meio da assessoria de imprensa do Tricolor.

Rocha assumiu de forma interina a presidência do Santa Cruz após a renúncia do então mandatário do clube, Antônio Luiz Neto. No primeiro discurso ao assumir o cargo, o presidente enfatizou que o foco do clube era fazer um processo transparente quanto ao pleito, indicando que ele não participaria como candidato para assumir a Cobra Coral no biênio 2024-2025.

Para antecipar a eleição, o Santa precisou abrir uma exceção dentro do artigo 25 do estatuto do clube, que diz que que a votação só poderia acontecer em um prazo mínimo de 45 dias desde a publicação do primeiro de três editais de convocação da Assembleia Geral Ordinária, citando que o pleito deveria ocorrer em um fim de semana, preferencialmente domingo.

Pelo tempo, o Santa, em tese, só conseguiria organizar a votação a partir de 25 de novembro, já que, para ser em um sábado ou domingo anterior, por exemplo, o primeiro edital já deveria ter sido publicado na semana passada. Mesmo assim, o Santa buscou a Justiça Comum para, com o aval de um juiz, obter a antecipação.

Foco também na SAF

A antecipação da eleição ocorre também em meio ao processo do Santa envolvendo uma possível mudança no modelo de gestão, passando de associação sem fins lucrativos para Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Rocha se reuniu na semana passada com um representante de investidores que podem adquirir o Tricolor.

No contato, o presidente afirmou que o encontro foi “extremamente positivo” e com “todos os alinhamentos necessários dentro da atual etapa do processo da SAF”. Clube e investidores vão revisar os termos e o cronograma da proposta para dar sequência aos próximos passos.

"Eu não digo que a SAF é uma esperança. Ela é a nossa solução. Ela já existe de fato e de direito, já está praticamente 90% concluída. Nós já temos, inclusive, um grupo empresarial do Brasil que fez a proposta, que está alinhado com a gente e fechará com a gente, dependendo, lógico, da aprovação do Conselho Deliberativo. Eu estive na reunião e saí de lá quase voando. Ouvi tudo que foi dito e é verdade. Eu recebi o documento, li a proposta, o contrato formalizado, e estamos apenas nos resguardando com os trâmites legais. Vai sair de uma forma boa e que vai trazer um resultado espetacular para o clube", afirmou.

De acordo com Rocha, a negociação não coloca em risco o estádio do Arruda, a sede e o Centro de Treinamento. O intuito é que a venda da SAF aconteça ainda neste ano.

