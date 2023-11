A- A+

Futebol Eleições no Náutico: Aluísio Xavier derruba impugnação, mas oposição manterá Becker como candidato Justiça concedeu efeito suspensivo, o que permitira retorno do antigo candidato, mas chapa atual com Bruno Becker e Tatiana Roma permanece



O advogado Aluísio Xavier conseguiu nesta quarta (8) na Justiça um efeito suspensivo que derruba a impugnação sofridada pelo então postulante à presidência do Náutico, na chapa de oposição, chamada "Todos pelo Náutico". O candidato estava impossibilitado de participar do pleito por conta de uma alegação de suposta irregularidade sobre a quantidade de tempo de pagamentos ininterruptos como sócio - a comissão eleitoral avaliou que eram apenas 14, quando o exigido era 24. Mesmo assim, a decisão não alterá a formação atual do grupo, que tem Bruno Becker como candidato à presidência e Tatiana Roma como vice.

Na defesa, Xavier apontou erros e inconsistências do sistema do Náutico que teriam prejudicado outros sócios em situação semelhante. O Desembargador Relator Adalberto de Oliveira Melo considerou legítma a alegação da defesa.

Sendo assim, Bruno Becker, de 45 anos, permanece como candidato na chapa da oposição. O advogado já exerceu cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico do Náutico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021. Há dois anos, deixou a gestão e posteriormente se candidatou à presidência do Timbu, disputando o pleito com Plínio Albuquerque e Diógenes Braga - que saiu vencedor do pleito.

As eleições do Náutico acontecerão no dia 12 de novembro, nos Aflitos.

Veja também

Sport "Estamos no maior clube do Nordeste", diz Ronaldo, sobre lidar com pressão no Sport