Eleições no Náutico: oposição pode ter Waldir Mendonça como vice de Aluísio Xavier

A- A+

As eleições presidenciais do Náutico, que acontecerão no dia 12 de novembro, das 8h às 17h, nos Aflitos, ainda não possuem chapas inscritas- decisão que precisa acontecer até sexta (13). Muito por conta das indefinições e diversas reviravoltas que ocorrem nos bastidores. A mais recente é a possibilidade de uma mudança na chapa da oposição. Candidato à presidência, Aluísio Xavier pode ter Waldir Mendonça como vice no grupo, no lugar que antes se imaginava ter o atual vice-jurídico do Timbu, Luiz Gayão. A informação foi publicada pelo NE45 e confirmada pela reportagem.





Waldir foi vice na chapa de Plínio Albuquerque, na eleição passada do clube, vencida por Diógenes Braga. O grupo da situação, vale ressaltar, ainda não definiu quem será o escolhido para concorrer ao cargo máximo do Executivo.



O Náutico pode ter pela oitava vez na história um bate-chapa para decidir os próximos mandatários do Executivo e do Deliberativo para o biênio 2024-2025. Os dois primeiros bate-chapas no Náutico foram em 1978 e 1979. Em ambos os casos, apenas conselheiros puderam votar no pleito. João de Deus Ribeiro ganhou nos dois anos contra Virgínio Cabral de Melo e José Ventura, respectivamente.



A terceira vez que houve bate-chapa no Náutico foi em 2009, com vitória de Berillo Júnior contra Paulo Alves. Na eleição seguinte, em 2011, o Timbu apresentou uma novidade: a votação teve participação dos sócios pela primeira vez na história. Com quase 70% dos votos, Paulo Wanderley, que representava a situação, venceu Marcílio Sales e Paulo Henrique.



A eleição de 2013 marcou a primeira vitória da oposição em uma eleição bate-chapa do Náutico. Com mais de 70% dos votos, Glauber Vasconcelos derrotou Marcílio Sales, Alexandre Homem de Melo e Alberto Souza, em pleito com o maior número de candidatos até o momento e maior participação de associados.



Conhecida como a eleição mais acirrada da história do Náutico, a disputa de 2015 teve Marcos Freitas como ganhador, superando Edno Melo por apenas dez votos. O eleito, porém, deixou o cargo pouco tempo depois, com o vice, Ivan Brondi, assumindo o posto.

Brondi, porém, renunciou em 2017. Na ocasião, Edno Melo, derrotado na eleição anterior, foi aclamado presidente. Mesmo cenário de 2019, com a reeleição e sem bate-chapa. As últimas eleições presidenciais do Náutico aconteceram em 2021. Diógenes Braga, então vice-presidente na gestão de Edno, venceu Plínio Albuquerque e Bruno Becker. Em 2023, porém, o atual mandatário optou por não tentar a reeleição.

Veja também

Sport Desempenho no returno cai, adversários crescem e Sport vê acesso em risco