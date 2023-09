A- A+

Náutico Plínio Albuquerque, candidato do Náutico em 2021, coloca nome à disposição da oposição Empresário também afastou rumores de que não estaria com situação regularizada no clube

Plínio Albuquerque, um dos nomes da oposição dentro do Náutico, se colocou à disposição para participar do próximo pleito alvirrubro, garantiu estar com a situação regularizada dentro do clube e elogiiy Aluísio Xavier, outro possível candidato fora da situação.

Plínio participou das eleições ocorridas em 2021, terminando na segunda colocação com 16,3% dos votos na época. "É natural a torcida me ver como um candidato, por ter sido alguém da oposição que mostrou ter grupo. Tivemos uma votação expressiva, que teve vários ex-dirigentes e ex-presidentes votando no nosso grupo. Mas para esse pleito de 2023 eu nunca me coloquei como candidato, apenas me pus à disposição".

Na manhã desta segunda-feira (4), o nome do empresário surgiu em meio a rumores que não estaria apto a ser candidato no pleito de 2023. Por meio das redes sociais, Albuquerque tratou de afastar essa possibilidade. "Sou sócio totalmente em dia com as obrigações financeiras há mais de 10 anos, talvez até mais de 15 anos. Nunca entrei em 'anistia de pagamento'. Além disso sou conselheiro do clube, algo que também exige alguns anos como sócio sem interrupções de pagamento", disse.

"Sobre meu nome não estar na lista da última Assembleia Geral Extraordinária é uma questão de corte de data. Por meu plano ser pago de forma anual, quando puxaram a listagem ele já tinha vencido há três dias e de imediato fui ao clube e resolvi. Paguei mais um ano, estando agora com minhas mensalidades pagas até o ano de 2024", defendeu-se.

Oposição unida?

O possível candidato afirmou que ter uma oposição unida seria uma atitude interessante e que não seria inteligente ter uma separação nela. Dessa forma, citou Aluísio Xavier como também outro nome possível a ser lançado. "O nome de Aluísio Xavier contempla o desejo da oposição. Ele já afirmou que vai, então gostamos e aprovamos o nome dele. Ele tem larga experiência em gestão e tem total credibilidade com todo alvirrubro" afirmou.

