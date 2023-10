Eleições: Tatiana Roma assume lugar de Waldir Mendonça como vice na chapa de Aluísio Xavier

A- A+

Uma mudança de última hora na chapa “Todos pelo Náutico”, encabeçada pelo candidato da oposição, Aluísio Xavier. Waldir Mendonça, que integra o bloco como postulante a vice, saiu da disputa. Com isso, Tatiana Roma, ex-diretora da mulher no Timbu, assume o posto.

A saída de Waldir Mendonça acontece após o antigo vice criticar a atual negociação envolvendo a mudança de modelo de gestão no Náutico, que pode virar Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O ex-candidato chegou a falar que o possível investir em adquirir o Timbu estaria focado apenas em “ganhar dinheiro” e “esqueceria a história” alvirrubra.

Tatiana foi a primeira mulher a ocupar um cargo de direção, justamente na gestão do ex-presidente Edno Melo, que também está disputando o pleito atualmente para comandar o Náutico no biênio 2024-2025. A diretora pediu demissão em 2020 e, no ano seguinte, fez uma denúncia de assédio sexual e moral por parte do ex-gestor financeiro do Timbu e irmão de Edno, Errisson Melo. O caso segue na Justiça.

O anúncio foi feito oficialmente em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta (26), com presença de dois ex-candidatos à presidência nas eleições passadas, Bruno Becker e Plínio Albuquerque. “Eles escolheram o nome dela e eu acolhi com o maior entusiasmo”, afirmou Aluísio, indicando que a candidata a vice focará no projeto “Mulher Alvirrubra e Futebol Feminino”.

“Quero agradecer a confiança de Aluísio, Bruno e Plínio pela condução de forma tranquila, madura e consensual”, indicou Tatiana, negando que a motivação por participar do pleito tenha relação com as denúncias feitas contra o irmão do outro candidato à presidência do Náutico, Edno Melo.

“Não há questão pessoal envolvida. Estou aqui pelo Náutico. E é pelo Náutico que estou trabalhando porque acredito que posso ajudar o clube”, apontou a diretora, que explicou ter “deixado no passado” a discussão Alexandre Pitt, um dos membros da oposição que ironizou Tatiana sobre as denúncias de assédio contra Errisson.



A eleição do Náutico será no dia 12 de novembro, das 8h às 17h, nos Aflitos. Além de Aluísio/Tatiana, outras duas chapas estão na disputa. São elas “Náutico do Futuro”, com Edno Melo como presidente e Pablo Vitório como vice, e “Gestão e Paixão pelo Náutico”, encabeçada por Alexandre Asfora e Diego Rocha. Vale citar que, nesta quinta (26), a comissão eleitoral dará seu parecer sobre os pedidos de impugnação registrados contra as três candidaturas.

