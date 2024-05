A- A+

FUTEBOL PERNAMBUCANO Eleito novo presidente do Salgueiro, Claudinei Santos fala sobre o futuro da sua gestão no Carcará Substituindo José Guilherme, o radialista iniciou o seu mandato nesta sexta-feira (17) e ficará no cargo até o dia 16 de maio de 2028

O radialista Claudinei Santos foi aclamado o novo presidente do Salgueiro, na última quinta-feira (16). O presidente encabeçou a única chapa inscrita na eleição e estará no comando do clube sertanejo pelos próximos quatro anos, iniciando o seu mandato nesta sexta-feira (17), e terminando no dia 16 de maio de 2028.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente falou sobre os desafios de gerir o Carcará, já que o clube passa por crises financeiras recorrentes.



“Um desafio enorme, talvez o maior dessa nova gestão. Mas fizemos a união de vários empresários e comunicadores. Essa será uma gestão muito preocupada com a comunicação, então eu trouxe jornalistas, blogueiros e radialistas para estarem ocupando espaço dentro do Carcará", iniciou Claudinei.

"A primeira atitude é organizar as finanças, deixando o clube 100% em condição de buscar negócios. A nossa confiança está em uma parceria que estamos montando com uma empresa chamada Montec Cronos Sports, uma empresa de tecnologia e marketing esportivo. Essa empresa tem sede no Brasil, na França e também tem negócios nos Estados Unidos. É ela que está comigo montando todo o projeto de resgate da marca e de mercado, para fazer a captação de recursos. Sabemos que a dificuldade é muito grande, porque hoje não temos série", completou o mandatário.

Planos para o futuro

Tendo Ailton Souza como vice-presidente. proprietário da banda Limão com Mel, Claudinei projetou avanços na infraestrutura do Salgueiro, tendo como foco a utilização de um novo CT para os atletas, além do investimento no futebol de base e a criação de um plano de sócios para aproximar os torcedores do clube sertanejo.

Confira alguns pontos cruciais na nova gestão do Carcará:

CT para os atletas e formação de base

“A empresa [Montec] vem com o planejamento da base, e nós vamos formar parcerias. A gente não tem CT, mas estamos conversando com um dos empresários que já tem o CT bastante encaminhado, para ver se esse espaço será possível.Vamos buscar credenciar as escolinhas que estão no Sertão. Aqui tem escolinhas muito bem montadas, no São Francisco, Araripe, Pajeú e Sertão Central. Minha primeira atitude, na semana que vem, vai ser colocar o pé na estrada e fazer uma visita a municípios estratégicos do Sertão. Conversaremos com essas escolinhas, com o secretário de esportes e com as prefeituras para mostrar que o Salgueiro não é só Salgueiro. Salgueiro é todo o Sertão. Vamos reativar também a lojinha do Carcará, para reforçar as vendas dos produtos do time", disse Claudinei.

Relacionamento com a torcida pernambucana

"Devemos lançar um sócio torcedor e trazer o torcedor para o resgate do clube. Depois que acabou o 'Todos Com a Nota', o torcedor aqui no Sertão esfriou muito em relação à compra do ingresso, a gente teve enormes prejuízos. Exceto o jogo com o Flamengo, os jogos pequenos, por exemplo, de times intermediários, a torcida muitas vezes não pagava nem o custo do jogo. Então, agora com a nova gestão, acredito que depois de um ano de choque, um ano sem ter futebol, sem ter alegria e lazer, o torcedor vá realmente aderir a esse plano de sócio, que deve ter pelo menos cinco tipos de categorias, do sócio popular ao sócio corporativo", explicou o mandatário.

Investimento no elenco

“Estou confiante de que há emendas impositivas da Câmara de Vereadores de R$ 300 mil. Talvez esse seja o único ativo que a gente tenha para receber hoje de uma forma direta, sem contar aqueles que estão na justiça. Os vereadores colocaram emendas impositivas na prefeitura para o repasse ao Salgueiro. Se essas emendas realmente chegarem para o clube, nós teremos um planejamento tranquilo para pensar numa possível Copa Pernambuco ou até mesmo disputar a Série A3 do Pernambucano", declarou o presidente.

Modelo de gestão muito conhecido no futebol, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) vem se tornando cada vez mais uma solução rentável para os clubes, visto que atrai grandes investimentos e proporciona modernidade e melhorias na estrutura de uma instituição. No Brasil, temos grandes clubes como exemplo de implementação da SAF, como Bahia, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. O Flamengo de Arcoverde, clube pernambucano, também tem a SAF como modelo de gestão. Questionado sobre uma possível Sociedade Anônima no Salgueiro, Claudinei não hesitou e afirmou que é o desejo dele.



“Desde o mandato do José Guilherme já se pensava nisso. Se chegar para a gente um grupo interessado numa proposta muito bem elaborada, é óbvio que temos todo o interesse em tornar SAF, desde que seja uma proposta que venha com o intuito de fazer o clube crescer. Estamos totalmente abertos para sentar e conversar. Inclusive, a Montec é uma empresa que vai buscar no mercado empresários, empresas e líderes que tenham interesse na marca Salgueiro para se tornar uma SAF. Esse é o nosso desejo", concluiu o radialista.

Nascido na cidade de Itacuruba, no Sertão de Pernambuco, o presidente, de 47 anos, chegou no município de Salgueiro em 2005. Durante a sua trajetória como radialista, narrou diversas conquistas do Carcará, como os acessos para a Série B e Série C, e o título de Campeão Pernambucano.

Na profissão de comunicador, o presidente afirmou que a comunicação será um dos principais focos do clube sertanejo durante o seu mandato.

"Eu quero revolucionar a comunicação do Salgueiro, quero usar todo o trabalho digital possível. Quero manter uma relação forte com todos os grandes veículos que tiverem interesse na marca e chegar um pouco mais à capital, porque é a comunicação que vai chegar no torcedor. A minha gestão será feita pensando na comunicação, porque se eu me comunico bem com meu torcedor e com o meu mercado, vou conseguir, nessa transparência, vender bem a minha marca e alcançar o que o time precisa", finalizou.

Por desistir de disputar o Campeonato Pernambucano na temporada deste ano, alegando falta de recursos financeiros, o Salgueiro também estará fora da Segunda Divisão do Estadual, disputando apenas a Série A3 da competição.

