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Futebol "Elementos surpresas": laterais aumentam força ofensiva do Sport Felipinho e Madson ajudaram o Leão com gols nos últimos três jogos da temporada

As últimas três vitórias do Sport na temporada tiveram em comum o papel decisivo dos laterais. A dupla formada por Madson e Felipinho contribuiu com gols que ajudaram o Leão a avançar na Copa do Nordeste e ficar no G2 que garante vaga direta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2026.

Contra o Ceará, na vitória do Sport por 2x0, na Ilha do Retiro, pela Série B, o lateral-direito Madson aproveitou a oportunidade para se fortalecer como titular da equipe. Além da boa atuação, o jogador acertou uma bela cabeçada para balançar as redes. O último gol dele havia sido em 2024, pelo Athletico-PR.

Diante do ASA, nas quartas de final da Copa do Nordeste, também na Ilha do Retiro, o destaque da noite foi o lateral-esquerdo Felipinho. O jogador fez um golaço de falta que garantiu a vaga do Sport nas semifinais da competição.

“Treinamos bastante este tipo de falta no cotidiano do CT. Eu, Carlos de Pena, Barletta e Clayson. É fruto deste trabalho no dia a dia. É sempre uma realização marcar por esta camisa”, disse o jogador.

O faro de gol de Felipinho foi renovado no duelo seguinte, perante a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela Série B. O lateral-esquerdo marcou o primeiro gol da partida no triunfo por 3x1 dos rubro-negros.

Entrosamento

Além do bom momento dos laterais, os atacantes também estão brilhando lá na frente. Fruto da evolução no entrosamento do setor ofensivo, principalmente pelo desempenho de Barletta e Perotti, artilheiros do Sport na Série B, ambos com quatro gols.

O atacante Clayson contou como tem procurado auxiliar a dupla para o Sport continuar com bons números ofensivos.

"É claro que a gente sabe que o Barletta e o Perotti vivem um grande momento, isso é muito importante para a gente. Procuro ajudar da melhor maneira possível para que todos se sintam importantes. Sabemos que o principal é o Sport, e com as vitórias vindo acho que todo mundo vai ficar feliz.", destacou.

"A equipe vem crescendo, vem evoluindo bastante e a gente sabe que é fruto do nosso trabalho no dia a dia, do que a gente vem plantando. Agora, nós teremos uma semana cheia para a gente trabalhar e o professor Márcio vai colocar as ideias para que a gente execute da melhor maneira”, completou.

O próximo jogo do Sport será na Ilha do Retiro, contra o CRB, no próximo domingo, às 20h30, em duelo válido pela nona rodada da competição.

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