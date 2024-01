Elenco curto e queda física? Itamar analisa pontos que levaram Santa Cruz a perder os dois clássicos

A- A+

O roteiro do Santa Cruz nos dois clássicos disputados na atual temporada foram bem parecidos: a Cobra Coral fez um bom primeiro tempo, mas caiu de rendimento na segunda etapa contra Sport e Náutico e saiu derrotada nas duas partidas. O técnico Itamar Schülle, na entrevista coletiva depois do Clássico das Emoções, voltou a comentar sobre a falta de peças no elenco coral.

"A gente tem sido todos os dias aqui intensos no nosso trabalho. Nenhum detalhe passa despercebido por nós. Temos muita atenção naquilo que fazemos. É evidente que nosso grupo é reduzido e faltam algumas peças em determinadas posições de reposição. Isso no começo não aconteceu porque todos estavam à disposição", iniciou.

"A medida que os jogos passam, você tem problemas de cartão, lesão. Nesse processo tem os jogadores que chegam e precisam de condições físicas para jogar", completou Itamar.

Um detalhe que vem sendo cobrado pela torcida, principalmente nos clássicos, foi a queda física do Santa Cruz na etapa final dos duelos. Contra o Sport, o Tricolor do Arruda até empatou no início do segundo tempo, mas parou de produzir rapidamente após o gol marcado.

Itamar não quis externar qualquer tipo de insatisfação sobre esse tema e reforçou que o assunto é debatido internamente.

"Eu não vejo só dessa forma [queda de desempenho pela questão física]. Às vezes as determinadas mudanças não nos trazem o que eu acredito e confio", disse em um dos trechos da coletiva.

O Santa Cruz retorna aos gramados diante do Porto nesta quarta-feira (31), em Caruaru. O confronto será válido pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano. A Cobra Coral está na quinta posição, mas ainda poder ser ultrapassada pelo Afogados que enfrenta o Sport nesta segunda-feira (29).

