Náutico Elenco do Náutico se reapresenta nesta quinta (12) com foco voltado para Série B Competição será a única a ser disputada pelo Alvirrubro até o fim do ano

Com o vice-campeonato pernambucano para trás, o Náutico volta suas atenções única e exclusivamente para a Série B do Campeonato Brasileiro a partir desta quinta-feira (12). No período da tarde, o elenco alvirrubro se reapresenta no CT Wilson Campos para dar início à preparação de olho no principal objetivo da temporada: o acesso.

Após a perda do título para o Sport dentro dos Aflitos, o elenco alvirrubro ganhou folga nos primeiros dias da semana. De acordo com a assessoria de comunicação, nesta quarta-feira (11) houve movimentação no período da manhã apenas com um grupo especial. Já nesta quinta, o trabalho no CT será realizado com o grupo completo, em atividade fechada à imprensa.

Na sexta, o técnico Guilherme dos Anjos conversará com a imprensa à tarde, após atividade marcada para ser realizada no centro de treinamento.

Com pelo menos cinco reforços engatilhados, o Náutico terá um período de dez dias para recalcular a rota depois da frustração no Estadual. O Timbu estreia na Série B no próximo dia 22, um domingo, às 16h, diante do Criciúma, nos Aflitos. Fora da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, o Alvirrubro terá apenas o Brasileiro pela frente até o término da temporada.

