Futebol Pernambucano Elenco do Santa Cruz faz balanço dos amistosos de pré-temporada Tricolor faz último amistoso preparatório no dia 8 de janeiro, na Arena de Pernambuco, pela Vitória Cup

O Santa Cruz fez sua última movimentação de 2025 na última terça-feira (30), no empate de 1x1 diante do Murici-AL, no estádio do Arruda. Remanescentes da última temporada e titulares absoluto até aqui, o goleiro Rokenedy e o zagueiro Eurico fizeram avaliações dos três jogos amistosos e de toda preparação para a temporada de 2026.

Especificamente ao jogo diante do Murici, Eurico elogiou o nível de enfrentamento e o comportamento do time coral, apesar do resultado que não foi considerado positivo.



“A equipe suportou bem, o Murici foi uma equipe que nos exigiu muito, onde tentamos colocar em prática aquilo que viemos trabalhando ao longo da semana. Sabemos que não estamos nos nossos 100%, mas o que vale é o espírito, porque a gente não quer perder e isso é importante", disse o defensor.

Eurico foi titular nos três jogos de preparação da pré-temporada de 2026 - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Por sua vez, Rokenedy fez uma avaliação conjunta das três partidas e ressaltou que o importante era o desenvolvimento da equipe enquanto conjunto. “Estamos com uma boa evolução devido aos três jogos (Laguna, Santa Cruz-RN e Murici). O professor sempre deixou claro que não iria ver o nosso resultado, mas nossa evolução. Esses três amistosos foram para testar jogadores e pegar entrosamento”, avaliou Roke.

O Santa volta ao trabalho após as festas de fim de ano e já retorna ao campo no próximo dia 8 de janeiro, na disputa da Vitória Cup, diante dos argentinos do Defensa y Justicia, na Arena de Pernambuco. Para o arqueiro tricolor, o time já está atingindo um bom nível de jogo e já deve estar próximo dos 100% na estreia do Pernambucano.

“Nós conseguimos um bom nível para quem está no início de trabalho. Vamos seguir porque 2026 começa já com a Vitória Cup e acredito que vamos estar 100% na nossa estreia no dia 11 de janeiro, contra o Decisão".

Rokenedy vem trabalhando no time titular do Santa Cruz para 2026 - Foto: Rafael Melo/Santa Cruz





