Elenco do Sport faz desabafo sobre momento e garante foco por acesso

Ao ficar no empate em 3x3 com o Criciúma, no último sábado (9), pela Série B do Brasileiro, o Sport chegou à sua pior sequência negativa na temporada. São cinco jogos sem vencer para o Leão da Ilha do Retiro. Em meio aos maus resultados, perante os catarinenses, a equipe acabou deixando o campo sob as vaias dos mais de 20 mil rubro-negros que comparecem à partida. Nesta segunda-feira (11), em pronunciamento divulgado para a imprensa, o atacante Vagner Love e o zagueiro Sabino falaram sobre o momento vivido pelo time.

De acordo com o camisa 9, o elenco está "focado" em concluir o objetivo do clube, que é retornar à Série A. Relembrando o atrito com a imprensa, o "Artilheiro do amor" citou intuito de tumultuarem o ambiente e cobrou o apoio da torcida nesta reta final de competição.

"Daqui para o final do ano são 11 jogos, 11 decisões, e queremos fazer de tudo para colocar o Sport em seu devido lugar, que é a Série A. Não adianta alguns da imprensa e alguns torcedores quererem fazer alguma coisa para estragar o nosso ambiente de trabalho que não vão conseguir. Estamos muito focados no que a gente quer. Tem torcedor que quer apoiar, e aqueles que não quiserem apoiar podem ficar em casa", enfatizou o centroavante de 38 anos.

"Queríamos externar isso para não sair de uma forma distorcida aquilo que a gente não fala. É melhor as pessoas ouvirem da minha boca o que estou falando aqui em nome do grupo, do que sair alguma coisa distorcida. É dizer para os torcedores que quiserem apoiar, que estejam com a gente na reta final, será importante. Queremos que o Sport conquiste o objetivo, é o que vamos fazer e é o recado que queremos passar", completou.

Além de Love, o zagueiro Sabino foi mais um a falar pelo elenco. O defensor afirmou que apesar dos tropeços recentes, o Leão é o atual segundo colocado da Segundona, com 47 pontos. Além disso, segundo o defensor, a equipe é praticamente a mesma que vinha recebendo elogios ao longo da temporada e a única que ainda representa o Estado em competições nacionais.

"O elenco foi colocado em muita exposição, futebol vistoso de jogar. É este mesmo elenco que está aqui hoje. Então não adianta querer fazer coisas contrárias, onde o único clube de Pernambuco quer colocar o Estado no lugar que merece, que é na Série A. Temos outros clubes que não estão tendo jogos, vão ficar meio ano sem jogar", falou.

"Vários setoristas de Santa, Náutico e Retrô não podem fazer o seu trabalho. Ficamos chateados com algum tipo de veículo que quer colocar palavras contrárias daquelas que não compactuamos. Esse mesmo elenco que está passando por esse momento, que algumas pessoas podem colocar como momento ruim, está em segundo lugar da série B, não podemos esquecer disso. É esse mesmo elenco que vai brigar até o último momento para colocar o clube onde merece, que é na Série A", finalizou.

