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Copa do Mundo de 2026

"Eles foram os melhores", admite Scaloni após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

Scaloni sustentou que sua equipe deve aceitar a derrota com a mesma dignidade demonstrada ao celebrar conquistas recentes

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O rei Felipe VI da Espanha cumprimenta o técnico da Argentina, Lionel ScaloniO rei Felipe VI da Espanha cumprimenta o técnico da Argentina, Lionel Scaloni - Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, conquistou a superioridade da Espanha neste domingo (19), após a derrota por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, embora tenha elogiado o esforço de seus jogadores e incentivado a todos a valorizarem a trajetória até o vice-campeonato.

"Eles foram melhores, essa é a verdade, mas guardarei com carinho a lembrança deles, do que conquistaram e da importância de chegar até aqui. Precisamos valorizar imensamente isso, pois muito exige esforço", declarou o treinador na coletiva de imprensa pós-jogo.

Scaloni sustentou que sua equipe deve aceitar a derrota com a mesma dignidade demonstrada ao celebrar conquistas recentes.

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"Sabemos ser dignos na vitória e devemos ser dignos na derrota. Hoje, mostramos que sabemos perder. Perdemos a partida e aceitamos isso, mas isso não significa que vamos parar de viver ou esquecer tudo o que fizemos para chegar aqui", observou.

O técnico agradeceu aos torcedores pelo apoio e destacou o comprometimento de seus jogadores ao longo do torneio.

"Aos torcedores, aos meus jogadores e ao país: quero dizer que demos tudo de nós. Chegamos aqui encarando a realidade, mas quando os jogadores se entregam totalmente, como fizemos hoje, isso serve de grande exemplo para o nosso povo e para o nosso país. Precisamos nos reerguer. Não há outro caminho", afirmou.

Scaloni também ressaltou o valor de chegar a uma final de Copa do Mundo, mesmo não tendo conseguido manter o título conquistado no Catar em 2022.

"Certamente valorizo o vice-campeonato, pois é muito chegar até aqui, e acho que isso merece enorme reconhecimento. Naturalmente, deseja ter vencido, mas, no fim das contas, sinto gratidão. Essa é a única palavra que tenho, além difícil da tristeza, é claro. Mas, quando você deixa tudo em campo dessa maneira, independentemente de jogar bem ou mal, é muito difícil encontrar qualquer defeito",

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