"Eles me jogaram em um rio de boi de piranha", diz Vanegas sobre o Náutico

Por meio das redes sociais, o atacante Ray Vanegas fez um breve comentário sobre a saída do Náutico, definida antes mesmo de o clube disputar as finais do Campeonato Pernambucano. O jogador colombiano, em conversa no Aeroporto dos Guararapes, disse que foi “jogado em um rio de boi de piranha”.

“Eles me jogaram em um rio de boi de piranha. Eles me crucificaram. Já era, esquece”, disse o atacante. A expressão “boi de piranha” é utilizada em uma situação onde alguém é culpado por algo em troca para que outras pessoas não sofram a culpa.

Pelo Náutico, Vanegas disputou 14 jogos e marcou dois gols, contra Flamengo de Arcoverde e Petrolina, ambos no Estadual.

