Prejuízo Eliminação para o Altos-PI deixa calendário do Santa Cruz ainda mais enxuto e prejuízo financeiro A Cobra Coral pode terminar a temporada de 2024 ainda no mês de fevereiro; confira os cenários

A derrota nos pênaltis para o Altos-PI pela primeira fase do Pré-Nordestão deixou consequências graves para o Santa Cruz. Além da queda esportiva, que deixa o clube apenas com o Campeonato Pernambucano para 2024 e um calendário ainda mais enxuto, a Cobra Coral teve um prejuízo financeiro considerável ao não avançar até a fase de grupos da Copa do Nordeste.

A Copa do Nordeste era uma forma de preencher o calendário tricolor, uma vez que a equipe não tem garantida a participação na Série D deste ano. A diretoria coral trabalha com a possibilidade de disputar a quarta divisão de 2024, mas não tem nada confirmado.

No pior cenário na disputa do Campeonato Pernambucano, que seria a eliminação na primeira fase, o Santa Cruz pode acabar sua participação esportiva de 2024 no final de fevereiro. São nove jogos pela primeira fase do Estadual e o último jogo coral está marcado para o dia 24 contra o Central.

Em caso de chegar até a final do Estudual, são 14 jogos possíveis para os tricolores, que junto com o duelo diante do Altos-PI, chegaria a apenas 15 em toda a temporada. As finais do Pernambucano estão previstas para março.

O Santa Cruz estreia no Estadual nesta quinta-feira (11), contra o Maguary. O confronto começa a partir das 19h no Arruda.

Prejuízo financeiro

O Santa Cruz deixou para trás uma cota financeira importante ao não chegar até a fase de grupos do Nordestão. Se tivesse passado pelo Altos-PI e depois na segunda fase preliminar, o Tricolor teria direito a uma cota de R$ 1,2 milhão. A equipe coral deixou o torneio com o valor mínimo de R$ 126 mil.

O técnico Itamar Schülle comentou após a eliminação nos pênaltis o sentimento pela desclassificação coral e se colocou no lugar dos torcedores.

"A tristeza deles [torcedores] é a minha. Não é diferente, porque eu sou um torcedor e convivo com o grupo no dia a dia. Eu sofro e a gente lamenta da mesma maneira que o torcedor. Isso é uma coisa clara. Nesses momentos a gente precisa ter sabedoria, não posso achar problemas, tenho que continuar trabalhando, incentivando o grupo, fazer eles virarem a chave e buscar no Pernambucano", disse o técnico.

