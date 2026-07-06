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COPA DO MUNDO Eliminação do Brasil na Copa muda retorno do Brasileirão? Veja quando o campeonato volta Fim da campanha da seleção nas oitavas de final do Mundial faz torcedores voltarem as atenções para o campeonato nacional

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo fez muitos torcedores mudarem rapidamente o foco para o calendário do futebol nacional. Nas redes sociais, uma das perguntas mais frequentes após o apito final foi: quando o Brasileirão volta?

Apesar da queda precoce da seleçao, a resposta é simples, nada muda. O calendário da Série A foi definido de forma prévia pela Confederação Brasileira de Futebol ( CBF) e independente da campanha brasileira no Mundial. A competição será retomada no dia 16 de julho, três dias antes da final da Copa do Mundo de 2026, marcada para o dia 19 de julho em Nova Jersey.

A primeira partida da retomada será entre Botafogo e Santos. Na mesma data, o Vasco vai até Salvador enfrentar o Vitória, concluindo os jogos do dia e abrindo a 19ª rodada, a última do primeiro turno do Brasileirão.

Na sequência, dia 17 de julho, o Fluminense encara o Bragantino no Maracanã e o Mirassol recebe o Grêmio.

Atlético-MG x Bahia ficou para o dia 21 de julho. No dia seguinte, dia 22 de julho, serão disputadas as seguintes partidas: Curitiba x Palmeiras, Chapecoense x Flamengo , Internacional x Cruzeiroe São Paulo x Athletico Paranaense. A rodada termina com Corinthians x Remo, no dia 23 de julho.

Por que o Brasileirão volta antes do fim da Copa?

O calendário de 2026 foi elaborado para minimizar o impacto da paralisação provocada pelo Mundial, disputado entre junho e julho. Por isso, a CBF optou por reiniciar o Brasileirão antes do encerramento do torneio.

Na prática, apenas os clubes que ainda tiverem atletas envolvidos na reta final a Copa do Mundo irão sentir os efeitos da datas. Para a maioria das equipes, a eliminação das seleções de suas principais estrelas representa o retorno gradual dos atletas.

Antes da pausa para a Copa, o campeonato havia encerrado a 18ª rodada. Agora, a disputa entra na reta final do primeiro turno, com a briga pela liderança, por vagas na Libertadores e contra o rebaixamento voltando ao centro das atenções dos torcedores.

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