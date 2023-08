A- A+

Futebol Eliminação do Santa Cruz na Série D passou por fraco desempenho como visitante No Arruda, Tricolor manteve invencibilidade, com quatro vitórias e três empates. Longe do Recife, a equipe teve um triunfo, dois empates e quatro tropeços

O Santa Cruz foi um time caseiro na Série D do Campeonato Brasileiro 2023. Embora invicto no Arruda, com quatro vitórias e três empates, o bom desempenho no Recife foi insuficiente para garantir a classificação à próxima fase. Culpa do aproveitamento da equipe como visitante.





Nos sete jogos que fez fora de casa na Série D, o Santa somou apenas uma vitória. Foi na partida contra o Globo-RN, por 2x0. No mais, foram dois empates (2x2 com o Nacional e 0x0 com o Pacajus) e outras quatro derrotas. Os tropeços aconteceram perante Potiguar e Sousa (ambos por 2x1), além de Campinense (2x0) e Iguatu (1x0).



Em casa, o aproveitamento do Santa Cruz foi de 71%. Fora, porém, foi de 23,8%. No geral, com desempenho de 47%, a equipe terminou apenas em sexto no Grupo 3, com 20 pontos, insuficiente para terminar a chave no G4.



Fora do campeonato, o Santa Cruz torce para o Retrô, que está disputando a segunda fase, conseguir o acesso à Série C. Caso contrário, o Tricolor não terá calendário nacional em 2024, ficando fora tanto da Série D como da Copa do Brasil.

