Repercussão Eliminação do Santos repercute na imprensa internacional: "Carnaval mais triste de Neymar" Camisa 10 do Peixe ficou no banco de reservas por conta de um desconforto muscular

O Santos foi eliminado para o Corinthians, no último domingo (9), pela semifinal do Paulistão, após perder a partida na Neo Química Arena por 2 a 1.

O craque Neymar ficou no banco de reservas por conta de um desconforto muscular e não conseguiu ajudar o Peixe. A eliminação e a ausência do camisa 10, inclusive, chamaram a atenção da imprensa internacional.

Na Espanha, o Marca repercutiu a eliminação do Santos. O portal afirmou que esse foi o "Carnaval mais triste de Neymar", que acabou sendo descartado de uma possível volta para o Barcelona e eliminado no Campeonato Paulista.

Marca repercute eliminação do Santos. Foto: Reprodução

O jornal As, também da Espanha, destacou que o craque brasileiro assistiu à eliminação do Santos no banco de reservas por conta de um desconforto muscular, que não o impediu de aproveitar o carnaval no Rio de Janeiro. "Nocaute carnavalesco para Neymar", escreveu o portal espanhol.

Jornal As, da Espanha, repercute eliminação do Santos. Foto: Reprodução.

"Neymar não jogou pelo Santos e Corinthians de Ramón Díaz é finalista do Campeonato Paulista", escreveu TyC Sports, da Argentina.

TyC Sports repercute eliminação do Santos. Foto: Reprodução.

"Neymar fora por lesão, Santos eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista", escreveu o jornal L'Équipe.

L'Équipe repercute eliminação do Santos. Foto: Reprodução.

Com a derrota para o Corinthians na semifinal, o Peixe segue sem conquistar o Paulistão desde 2016, quando bateu o Audax na final. Na temporada passada, o time chegou à decisão, mas acabou perdendo para o Palmeiras. Agora, o Santos volta a campo apenas na primeira rodada do Brasileirão, contra o Vasco.

