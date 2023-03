A- A+

Santa Cruz Eliminado na Copa do Nordeste, Santa Cruz foca no Estadual para garantir vaga na Série D de 2024 A Cobra Coral precisa vencer suas partidas e ainda torcer pelo tropeço do Petrolina na última rodada

Depois de ser eliminado na Copa do Nordeste, que culminou na demissão do treinador Ranielle Ribeiro, o Santa Cruz volta todas suas atenções para o Campeonato Pernambucano. Com três jogos a disputar, a Cobra Coral precisa somar resultados positivos para avançar ao mata-mata e garantir calendário nacional em 2024.

O Santa Cruz é o nono colocado do Estadual, com 12 pontos em nove jogos. O Salgueiro é o primeiro time entre os que jogam a fase final com 13 pontos em 11 partidas.

O Tricolor tem chances altas de se classificar ao mata-mata. O maior desafio para o Santa Cruz nessas últimas partidas é garantir a vaga na Série D de 2024. Para isso a Cobra Coral precisa ficar entre os dois melhores colocados da primeira fase, excluindo Sport e Náutico que já possuem divisão para o próximo ano.

Neste momento, os dois melhores são Retrô (21 pontos em dez jogos) e Petrolina (19 pontos e 11 jogos). A Cobra Coral não tem mais chance de alcançar a Fênix. A disputa é com a Fera Sertaneja.

Para ultrapassar o Petrolina, o Santa Cruz precisa necessariamente vencer suas três partidas e ainda torcer para o adversário apenas empatar seu último jogo, que é contra o Náutico. Caso fique atrás e não suba à Série C nesta temporada, o Tricolor do Arruda ficará sem divisão em 2024.

Confira os jogos que restam para o Santa Cruz no Pernambucano:

Santa Cruz x Central (25/03, às 16h30) - Arruda

Santa Cruz x Íbis (28/03, às 20h30) - Arruda

Belo Jardim x Santa Cruz (01/04, às 16h30) - Mendonção

Último jogo do Petrolina:

Náutico x Petrolina (01/04, às 16h30) - Aflitos

Veja também

Sport Sport divulga parcial com 12 mil ingressos vendidos em menos de um dia; veja setores disponíveis