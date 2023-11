A- A+

FUTEBOL Eliminado da Copa da Alemanha, Bayern tem "Klassiker" contra Dortmund na Bundesliga O rival avançou no campeonato com vitória sobre o Hoffenheim

Eliminado da Copa da Alemanha na fase de 16-avos de final pelo modesto Sarrebrück, da terceira divisão, o Bayern de Munique quer deixar para trás esse vexame e, para isso, nada melhor do que o ‘Klassiker’ contra o Borussia Dortmund, no Sábado (4), no Signal Iduna Park, pela 10ª rodada da Bundesliga.

O duelo entre duas das três vezes que ainda estão invictos no campeonato acontece no pior momento para o técnico Thomas Tuchel, já que o departamento médico do Bayern está lotado, agora também com o zagueiro Matthijs de Ligt, que lesionou o joelho na derrota para o Sarrebrück.

Do outro lado, o Dortmund avançou na Copa da Alemanha com vitória sobre o Hoffenheim (1 a 0) e chega com confiança para vencer o rival Bávaro em casa, o que não acontece na Bundesliga há quase cinco anos (10 de novembro de 2018) .



Por sua vez, o líder Bayern Leverkusen, que vive um início de temporada praticamente prefeito (13 vitórias e um empate entre todas as competições), visita o Hoffenheim no sábado, três dias depois da classificação suada sobre o Sandhausen (3ª divisão) na Copa da Alemanha.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

(16h30) Darmstadt-Bochum

Sábado:

(11h30) Colônia – Augsburgo

Freiburg - B. Mönchengladbach

1. FC União Berlim - Eintracht Frankfurt

Mainz-RB Leipzig

Hoffenheim-Bayer Leverkusen

(14h30) Borussia Dortmund - Bayern de Munique

Domingo:

(11h30) Wolfsburgo - Werder Bremen

(13h30) Heidenheim - Estugarda

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 25 9 8 1 0 27 8 19

2. Bayern de Munique 23 9 7 2 0 34 7 27

3. Estugarda 21 9 7 0 2 27 11 16

4. Borussia Dortmund 21 9 6 3 0 20 11 9

5. RB Leipzig 20 9 6 2 1 25 7 18

6. Hoffenheim 18 9 6 0 3 20 16 4

7. Eintracht Frankfurt 14 9 3 5 1 12 9 3

8. Friburgo 13 9 4 1 4 10 16 -6

9. Wolfsburgo 12 9 4 0 5 13 14 -1

10. Augsburgo 11 9 3 2 4 18 21 -3

11. B. Mönchengladbach 9 9 2 3 4 16 20 -4

12. Werder Bremen 9 9 3 0 6 14 18 -4

13.Heidenheim 7 9 2 1 6 13 22 -9

14.Darmstadt 7 9 2 1 6 13 30 -17

15. 1. FC Union Berlim 6 9 2 0 7 11 19 -8

16.Bochum 5 9 0 5 4 8 23 -15

17. Colônia 4 9 1 1 7 7 21 -14

18. Mainz 3 9 0 3 6 9 24 -15

