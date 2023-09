A- A+

Basquete Eliminado na Copa pela Letônia, Brasil foca no Pré-Olímpico para obter vaga nos Jogos de 2024 Brasileiros perderam por 104 a 84 para os bálticos e correm risco de não disputar as Olimpíadas de Paris

O Pré-Olímpico de basquete, no ano que vem, virou o “tudo ou nada” para a seleção brasileira em busca de uma das quatro vagas restantes para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Isso porque o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo masculina da modalidade, ontem, ao perder por 104 a 84 da Letônia. Com a vitória do Canadá sobre a Espanha por 88 a 85, horas depois dessa partida, os brasileiros perderam a oportunidade de garantir antecipadamente um lugar nas Olimpíadas.

Sudão do Sul, melhor africano, Austrália, melhor da Oceania, e Japão, o melhor asiático, já se garantiram nos Jogos. Outros dois europeus ainda cravarão um lugar na competição - os classificados ainda estão indefinidos. Os bálticos ficaram em segundo lugar no grupo L, classificando-se à próxima fase. A outra equipe que avançou na chave brasileira foi o Canadá, que bateu a Espanha por 88 a 85.





Letônia, a grande surpresa

Depois de eliminar na primeira rodada a França, vice-campeã olímpica e terceira no último Mundial, e de ter derrotado na sexta-feira passada a atual campeã Espanha (74 a 69), a Letônia se impôs contra o Brasil.

A seleção brasileira ficou em desvantagem no meio do terceiro quarto, após a quarta falta no início deste período cometida pelo pivô Bruno Caboclo (20 pontos e 7 rebotes).

O Brasil sofreu uma sequência de 11 a 0 em três minutos, perdendo por 71 a 57. A Letônia acelerou novamente para abrir 84 a 63 no início do quarto quarto, uma diferença intransponível.

Mais uma vez a equipe revelação do torneio brilhou da linha dos três pontos: 2/3 para Andrejs Grazulis (24 pontos), 4/4 para Arturs Kurucs (12 pontos), 3/5 para Arturs Zagars (17 pontos) e 4/9 para Davis Bertrans (14 pontos).

O Brasil tenta retornar aos Jogos Olímpicos após ficar de fora em Tóquio 2020, primeira ausência do País na competição nos dois gêneros desde Montreal 1976. Para não repetir a marca negativa na França, os brasileiros terão que ficar com um dos quatro lugares restantes, ofertados para os campeões dos quatro Pré-Olímpicos, cada um deles com seis equipes na disputa.

Além das seleções ainda não asseguradas nos Jogos Olímpicos, os torneios terão os vencedores dos classificatórios regionais que foram disputados em 2023, casos de Bahamas, Bahrein, Camarões, Croácia e Polônia.

