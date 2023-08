A- A+

Futebol Eliminado na Série C, Náutico iguala maior hiato de jogos da história Assim como em 2018, ano em que também não conseguiu o acesso à Série B, Timbu terminou a temporada no dia 26 de agosto

Qualquer semelhança não é mera coincidência. O dia 26 de agosto não traz boas recordações ao Náutico. Em 2018, quando também estava na Série C do Campeonato Brasileiro, o Timbu foi eliminado justamente neste dia, perante o Bragantino, na Arena de Pernambuco. Encerrava-se ali, de forma precoce, a temporada alvirrubra, sem o acesso à Série B. Exatos cinco anos depois, a história se repetiu, fazendo os pernambucanos igualarem o maior hiato sem jogos da história.

A Série C de 2018 foi disputada em um formato diferente do atual. Na época, era dividida em dois grupos com 10 clubes cada. O Náutico ficou na liderança A, avançando para as quartas de final, etapa que definiria o acesso. O adversário do mata-mata foi o Bragantino. Na ida, no Nabi Abi Chedid, os paulistas venceram por 3x1. Na volta, empate em 1x1, na Arena de Pernambuco. Terminava ali o ano do Timbu. O lateral-direito Bryan é o único atleta daquele grupo que permaneceu na equipe.

Oficialmente, o Náutico só voltou a campo 142 dias depois, em 15 de janeiro de 2019, contra o Fortaleza, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. Saiu de campo derrotado por 3x1. Vale citar que no dia 16 de dezembro de 2018, o Timbu jogou também em casa, mas em amistoso que marcou o regresso ao Eládio de Barros Carvalho, após cinco anos tendo o estádio de São Lourenço da Mata como casa. Com gol de Thiago, os alvirrubros venceram o Newell’s Old Boys, da Argentina.

Neste ano, com a Série C no formato de pontos corridos na primeira fase, o Náutico não conseguiu terminar no G8, o que daria lugar no quadrangular final. No último jogo da temporada, a equipe novamente empatou em casa perante um clube paulista. Agora, nos Aflitos, por 2x2, diante do São Bernardo.

Em 2024, o Náutico mais uma vez disputará a Série C. Além do torneio, o clube terá o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Por conta da eliminação nas quartas de final do Estadual 2023, o Timbu não obteve a vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

"Essa eliminação não foi construída agora e foi um fracasso esportivo relevante. Acabou sendo uma derrota enorme para o clube, que sente bastante", lamentou o diretor de futebol, Rodolpho Moreira.

De 2018 a 2023, o Náutico disputou a Série C por três vezes (2018, 2019 e 2023), jogando na Série B nos demais anos. Há quatro anos, obteve o acesso à Segundona, junto com o título da terceira divisão, mas caiu novamente em 2022.

