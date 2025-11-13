A- A+

copa 2026 Eliminatórias da Copa: o que França e Portugal precisam para se classificar hoje e qual é a situação Seleções de Mbappé e Cristiano Ronaldo estão próximas de garantir um lugar no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá

Continente com o maior número de representantes na Copa do Mundo (16), a Europa terminará a data Fifa com mais 11 seleções classificadas — até agora, só a Inglaterra está confirmada. Nesta quinta-feira, duas equipes do Velho Continente favoritas ao título Mundial podem carimbar sua vaga para a competição de 2026: França e Portugal.

Para as duas seleções, basta uma vitória simples na primeira partida desta data Fifa para garantir a vaga. A França encara a Ucrânia, nesta quinta-feira, às 16h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, enquanto Portugal visita a seleção da Irlanda, no mesmo dia e horário, no Estádio Obeid Aviva, em Dublin.

Enquanto umas seleções podem carimbar a vaga já nesta quinta-feira, outras correm risco de ficar de fora do Mundial. A Itália, por exemplo, que não disputa a Copa do Mundo desde 2014, está em situação mais complicada: o time italiano está no segundo lugar do Grupo I, com três pontos a menos que a líder Noruega, e deve ir para a repescagem.

As equipes se enfrentarão no San Siro, no próximo domingo, em duelo decisivo. Quem ficar com a segunda colocação terá, pelo menos, a oportunidade de disputar a repescagem europeia, ao lado dos outros 11 vice-líderes e mais quatro equipes melhores ranqueadas da Liga das Nações.

