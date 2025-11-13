Qui, 13 de Novembro

FUTEBOL

Eliminatórias da Copa: saiba quais seleções podem garantir vaga nesta data Fifa

Equipes do mundo inteiro estão em disputa pelas últimas 20 vagas para o Mundial, o primeiro com 48 países

Jogadores da seleção ucraniana participam de um treino no estádio Parc des Princes, em ParisJogadores da seleção ucraniana participam de um treino no estádio Parc des Princes, em Paris - Foto: Franck FIFE / AFP

A data Fifa de novembro será decisiva para diversas seleções que buscam uma vaga na Copa do Mundo de 2026, sediada no México, Canadá e Estados Unidos.

Nesta semana, 52 equipes entrarão em campo de olho em uma das 20 vagas restantes para a competição — ou, pelo menos, para tentar mais uma vez através da repescagem. Saiba quais são elas e relembre os países que já estão confirmados.

Conmebol (América do Sul) e OFC (Oceania) são as duas únicas confederações que já definiram todas as vagas (veja abaixo a lista completa de classificados), incluindo as das seleções que irão disputar as duas últimas vagas para a Copa através da repescagem intercontinental.

Bolívia e Nova Caledônia farão parte da disputa, em março, que contará também com representantes da CAF (África), AFC (Ásia) e Concaf (América do Norte e Central.)

Confira a disputa por continente

África
Todas as nove vagas da África para a Copa do Mundo já foram preenchidas (veja lista completa abaixo), mas a CAF (Confederação Africana de Futebol) poderá inscrever mais uma seleção para disputar a repescagem internacional.

A escolhida sairá de um torneio em jogos únicos que têm início na quinta-feira, no Marrocos, com as semifinais: Nigéria x Gabão e Camarões x Congo. Os vencedores se enfrentarão no domingo, 16, para decidir quem terá mais uma chance de carimbar o passaporte.

América Central e do Norte
A Concacaf, confederação que regula o futebol na América Central e do Norte, tem direito a, no mínimo, seis representantes no Mundial.

Além dos três países-sedes, os líderes dos três grupos das Eliminatórias regionais também têm vaga direta — atualmente, Suriname, Jamaica e Honduras estão no topo de seus agrupamentos, e precisam se manter na primeira colocação nas duas rodadas finais, que serão disputadas nesta semana.

Se alguma dessas equipes perder posições, não é o fim da linha para o sonho de disputar a Copa: os dois melhores segundos colocados irão para a repescagem mundial. El Salvador, Guatemala, Curaçao, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Haiti, Panamá e Nicarágua também estão na disputa.

Ásia
Assim como na África, a Ásia já preencheu as vagas diretas para o Mundial, e a data Fifa tem o objetivo de selecionar quem irá disputar a repescagem internacional.

Em jogos de ida e volta, Emirados Árabes Unidos e Iraque duelarão nesta quinta-feira e na próxima terça (18), em seus países. Quem vencer terá mais uma chance de carimbar o passaporte no torneio intercontinental, em março.

Europa
Continente com o maior número de representantes na Copa do Mundo (16), a Europa terminará a data Fifa com mais 11 seleções classificadas — até agora, só a Inglaterra está confirmada — e outras 16 que disputarão a repescagem europeia, que determinará as quatro últimas destinadas às equipes do Velho Continente.

Para Bélgica, Portugal, França, Croácia e Holanda, basta uma vitória simples na primeira partida desta data Fifa para garantir a vaga. Espanha, Noruega, Áustria e Suíça também podem se classificar com apenas um jogo, mas dependem de uma combinação de resultados em seus grupos.

A Alemanha tem boas chances, liderando o Grupo A, mas tem os mesmos nove pontos da Eslováquia, e precisará das duas partidas para tentar carimbar o passaporte.

Já a Itália, que não disputa a Copa do Mundo desde 2014, está em situação mais complicada: no segundo lugar do Grupo I, precisa superar uma distância de três pontos da líder Noruega — as equipes se enfrentarão no San Siro, no próximo domingo, em duelo decisivo.

Quem ficar com a segunda colocação terá, pelo menos, a oportunidade de disputar a repescagem europeia, ao lado dos outros 11 vice-líderes e mais quatro equipes melhores ranqueadas da Liga das Nações.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Países-sede: México, Canadá e Estados Unidos
África: Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal, África do Sul e Tunísia
América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai
Ásia: Arábia Saudita, Austrália, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Uzbequistão
Oceania: Nova Zelândia
Europa: Inglaterra

