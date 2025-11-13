A- A+

FUTEBOL Eliminatórias da Copa: saiba quais seleções podem garantir vaga nesta data Fifa Equipes do mundo inteiro estão em disputa pelas últimas 20 vagas para o Mundial, o primeiro com 48 países

A data Fifa de novembro será decisiva para diversas seleções que buscam uma vaga na Copa do Mundo de 2026, sediada no México, Canadá e Estados Unidos.

Nesta semana, 52 equipes entrarão em campo de olho em uma das 20 vagas restantes para a competição — ou, pelo menos, para tentar mais uma vez através da repescagem. Saiba quais são elas e relembre os países que já estão confirmados.

Conmebol (América do Sul) e OFC (Oceania) são as duas únicas confederações que já definiram todas as vagas (veja abaixo a lista completa de classificados), incluindo as das seleções que irão disputar as duas últimas vagas para a Copa através da repescagem intercontinental.

Bolívia e Nova Caledônia farão parte da disputa, em março, que contará também com representantes da CAF (África), AFC (Ásia) e Concaf (América do Norte e Central.)

Confira a disputa por continente

África

Todas as nove vagas da África para a Copa do Mundo já foram preenchidas (veja lista completa abaixo), mas a CAF (Confederação Africana de Futebol) poderá inscrever mais uma seleção para disputar a repescagem internacional.

A escolhida sairá de um torneio em jogos únicos que têm início na quinta-feira, no Marrocos, com as semifinais: Nigéria x Gabão e Camarões x Congo. Os vencedores se enfrentarão no domingo, 16, para decidir quem terá mais uma chance de carimbar o passaporte.

América Central e do Norte

A Concacaf, confederação que regula o futebol na América Central e do Norte, tem direito a, no mínimo, seis representantes no Mundial.

Além dos três países-sedes, os líderes dos três grupos das Eliminatórias regionais também têm vaga direta — atualmente, Suriname, Jamaica e Honduras estão no topo de seus agrupamentos, e precisam se manter na primeira colocação nas duas rodadas finais, que serão disputadas nesta semana.

Se alguma dessas equipes perder posições, não é o fim da linha para o sonho de disputar a Copa: os dois melhores segundos colocados irão para a repescagem mundial. El Salvador, Guatemala, Curaçao, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Haiti, Panamá e Nicarágua também estão na disputa.

Ásia

Assim como na África, a Ásia já preencheu as vagas diretas para o Mundial, e a data Fifa tem o objetivo de selecionar quem irá disputar a repescagem internacional.

Em jogos de ida e volta, Emirados Árabes Unidos e Iraque duelarão nesta quinta-feira e na próxima terça (18), em seus países. Quem vencer terá mais uma chance de carimbar o passaporte no torneio intercontinental, em março.

Europa

Continente com o maior número de representantes na Copa do Mundo (16), a Europa terminará a data Fifa com mais 11 seleções classificadas — até agora, só a Inglaterra está confirmada — e outras 16 que disputarão a repescagem europeia, que determinará as quatro últimas destinadas às equipes do Velho Continente.

Para Bélgica, Portugal, França, Croácia e Holanda, basta uma vitória simples na primeira partida desta data Fifa para garantir a vaga. Espanha, Noruega, Áustria e Suíça também podem se classificar com apenas um jogo, mas dependem de uma combinação de resultados em seus grupos.

A Alemanha tem boas chances, liderando o Grupo A, mas tem os mesmos nove pontos da Eslováquia, e precisará das duas partidas para tentar carimbar o passaporte.

Já a Itália, que não disputa a Copa do Mundo desde 2014, está em situação mais complicada: no segundo lugar do Grupo I, precisa superar uma distância de três pontos da líder Noruega — as equipes se enfrentarão no San Siro, no próximo domingo, em duelo decisivo.

Quem ficar com a segunda colocação terá, pelo menos, a oportunidade de disputar a repescagem europeia, ao lado dos outros 11 vice-líderes e mais quatro equipes melhores ranqueadas da Liga das Nações.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Países-sede: México, Canadá e Estados Unidos

África: Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal, África do Sul e Tunísia

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai

Ásia: Arábia Saudita, Austrália, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Uzbequistão

Oceania: Nova Zelândia

Europa: Inglaterra

