Euro 2024 Eliminatórias da Eurocopa 2024: Confira os jogos e horários desta segunda-feira (16) A oitava rodada da competição teve início no último domingo (15) e termina nesta segunda-feira (16), com mais sete partidas

No último domingo (15), foi iniciada a oitava rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A seleção da Noruega, de Erling Haaland e Martin Ødegaard foi derrotada pela Espanha por 1x0 com o gol da jovem promessa de 19, Gavi, garantindo a classificação dos espanhóis.

A Turquia aplicou um sonoro 4 a 0 contra a seleção da Letônia, com dois gols de Cenk Tosun, um de Akgun e o último de Akturkoglu. A surpresa da rodada foi o País de Gales, que triunfou sobre a Croácia por 2 a 1, com dois gols de Harry Wilson pelo lado galês. A Croácia diminuiu aos 30 minutos do segundo tempo, com gol de Mario Pašalić, meio-campista da Atalanta.

Por enquanto, sete seleções estão classificadas para a Eurocopa 2024: França, Escócia, Espanha, Portugal, Bélgica, Alemanha (país-sede) e Turquia.

Nesta terça-feira (16), mais sete partidas fecham a oitava rodada. Confira abaixo os jogos e horários:

Azerbaijão x Áustria - 13h (horário de Brasília)

Grécia x Holanda - 15h45 (horário de Brasília)

Gibraltar x Irlanda - 15h45 (horário de Brasília)

Bélgica x Suécia - 15h45 (horário de Brasília)

Islândia x Liechtenstein - 15h45 (horário de Brasília)

Bósnia x Portugal - 15h45 (horário de Brasília)

Luxemburgo x Eslováquia - 15h45 (horário de Brasília)



