A- A+

SPORT X NAÚTICO "Elite falida": torcedores do Sport provocam o Náutico com faixas na sede alvirrubra Mensagens também foram colocadas no CT Wilson Campos e no Marco Zero

Na madrugada deste sábado (7), torcedores do Sport espalharam faixas com dizeres contra o clube do Náutico em mensagens incitando a violência.



O conteúdo foi colocado na sede do time alvirrubro e no CT Wilson Campos, além do Marco Zero, no Bairro do Recife.

Mensagens como "Elite falida" e "Fogo nos racistas" foram algumas das frases contidas nas faixas. Por meio de nota, o Náutico repudiou o episódio, afirmando que as faixas retratam o que clube mais repudia: o ódio e o preconceito.

O clube também informou que o caso já está sob os cuidados do departamento jurídico e que todas a medidas cabíveis serão tomadas para identificar e punir os resposáveis. Confira a nota completa.

O Clube Náutico Capibaribe, em sinal de respeito à sua história, vem a público repudiar, de maneira veemente, as cenas presenciadas nesta madrugada em nossa sede, centro de treinamento e garagem de remo. As faixas estendidas por uma média dúzia de pessoas retrata aquilo que mais repudiamos: ódio e preconceito. Isto posto e cientes do nosso papel, informamos que o caso já está sob os cuidados do nosso departamento jurídico e que todas as medidas cabíveis serão tomadas a fim de identificar e punir os autores destes atos, que, antes de qualquer coisa, são caracterizados pela falta de decência, dignidade e noção de convívio social.

Sport e FPF também se pronunciaram

Também em nota, o Sport condenou a atitude. O clube disse que o movimento não contribui para a rivalidade sadia entre os clubes, além de desagregar o clima de paz e harmonia pregado pelos rivais.

O Sport também afirmou que a pequena parcela que realizou os ataques ao Náutico e sua torcida, não representa a verdadeira torcida do clube e informou que também tomará medidas cabíveis contra os responsáveis. Confira o comunicado.

Confira a nota do Sport

O Sport Club do Recife repudia as faixas espalhadas por uma ínfima parte da torcida ao longo da última madrugada em frente à sede e ao centro de treinamento do Náutico, adversário deste sábado (06) na final do Campeonato Pernambucano. Tal movimento em absolutamente nada contribui à sadia rivalidade existente entre os times e desagrega o clima de paz e harmonia pregado por Sport e Náutico não só para as decisões deste ano, mas para o futebol em Pernambuco e no Brasil. Além disso, essa pequena parcela não representa a verdadeira torcida do Sport, que, como rapidamente pôde ser visto nas redes sociais, também condenou o ato em uníssono. O presidente do Clube, Yuri Romão, entrou em contato com o presidente do Náutico, Bruno Becker, para reiterar repúdio em torno do ocorrido e o Sport faz uso deste comunicado para tornar público este posicionamento institucional, bem como informar que vai tomar as medidas cabíveis contra os responsáveis. A rivalidade tem que existir, mas de forma saudável, pois assim foi construída a história rubro-negra e, dentre outros, a tradição do Clássico dos Clássicos – terceiro mais antigo do país. Que neste sábado (06) tudo possa ocorrer de maneira pacífica e harmônica.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) também repudiou o corrido, afirmando que tal comportamento não apenas agridem a sociedade, mas também desrespeitam a história de civilização dos clubes e comprometem os relacionamentos no meio esportivo.



A FPF expressou sua solidariedade aos presidentes de Náutico e Sport e disse que está comprometida em trabalhar em prol da paz e do respeito mútuo no ambiente esportivo.

Confira a nota do FPF

A Federação Pernambucana de Futebol repudia veementemente os recentes atos irresponsáveis ocorridos em frente ao Clube Náutico Capibaribe e seu Centro de Treinamento.



Tais comportamentos não apenas agridem a sociedade, mas também desrespeitam a história de civilização dos nossos clubes e comprometem os relacionamentos no meio esportivo.



A FPF expressa sua solidariedade ao presidente do Náutico e ao presidente do Sport Club do Recife diante dessas manifestações inaceitáveis. Como entidade que representa o futebol pernambucano, reiteramos que todos devemos agir de maneira civilizada e repudiar energicamente quaisquer formas de agressão, assim como movimentos políticos e racistas. Nossa missão é promover o esporte de forma inclusiva e respeitosa, e não podemos tolerar a disseminação de ódio e intolerância nos estádios e arredores.



A Federação Pernambucana de Futebol está comprometida em trabalhar em prol da paz e do respeito mútuo no ambiente esportivo.



Instamos a todos os envolvidos a refletir sobre suas ações e a contribuir para a construção de um ambiente esportivo seguro e acolhedor para todos os torcedores do futebol em Pernambuco.

Veja também

Bundesliga Leverkusen vence Union Berlin e fica a uma vitória do título alemão